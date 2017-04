I løpet av påska spiser nordmenn 1/3 av hele årets forbruk av Kvikklunsj

Visste du dette om nordmenn og påskefeiring?

Uansett hvor du feirer påske- de fleste av oss koser oss litt ekstra.

Visste du for eksempel at...

I løpet av påsken gjør vi unna en tredjedel av årskonsumet av Kvikk Lunsj. Vi spiser 16-17 millioner plater. Det er uvisst hvor mange som kjøpes i Sverige...

Baconforbruket blir sannsynligvis tredoblet i påskeuken sammenlignet med gjennomsnittsuka.

For noen år siden ble det regnet ut at vi i påsken spiser 250 mil med grillpølser. Det er vanligere å måle pølseforbruk i kilo, og i påsken antar Gilde at vi vil spise 1300 tonn grillpølse, det er ti prosent av det årlige forbruket og fire ganger så mye som i gjennomsnittsuka.

Påskelammet står høyt i kurs, et kvalifisert anslag sier at vi spiser 500 tonn påskelam i form av stek og lår. Det er 20 prosent av årsforbruket.

Nidar alene lager cirka 30 millioner påskefigurer i marsipan og sjokolade. Hvor mange av dem som er egg, finnes det ikke tall på, men det er uten tvil en betydelig prosentandel.

Nei, alle er ikke på fjellet

Det er kanskje flere som feirer bypåske enn du tror. Hvor mange som egentlig fjoller seg til fjells, er det ingen som vet. I 2007 fant Statistisk sentralbyrå ut at hver tiende av oss dro på påskeferie. Det var et uforklarlig fall etter at nivået de fire foregående årene hadde ligget på mellom 15 og 20 prosent.

Noen har funnet ut at hver tredje påskereisende på landsbasis drar til Buskerud eller Oppland. Veldig mye av påskefjellet ligger der, og dit drar altså en tredjedel av 10 prosent, det blir 3 prosent av oss. Mens hver femte på påsketur reiser utenlands, altså 2 prosent av oss.

Ja, vi er sultne og tørste

Ifølge Nortura spiser vi dobbelt så mye egg i påsken som resten av året.

Også drikker vi vin til. Mer på papp enn ellers. I påsken er bag-in-box-andelen på 60 prosent, mot 54 prosent ellers i året, ifølge Vinmonopolet.

Påskekrimmen er norsk

Påskekrim er visstnok et særnorsk fenomen. Ifølge Wikipedia skyldes det en meget vellykket reklamekampanje i Aftenposten 23. mars 1923.

Mange trodde annonsen med teksten Bergenstoget plyndret i natt var en nyhetssak, men det var en annonse for en fersk krimbok.

Den vakte stor oppsikt og skapte varig interesse for påskekrim. Boken om de unge studentene som gikk på ski over Hardangervidda og robbet påsketoget ved Finse, var skrevet av Nordahl Grieg og Nils Lie, under pseudonymet Jonathan Jerv.

