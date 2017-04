Derfor ser Ikea-koppene slik ut

Denne saken ble først publisert i juli 2015, men deles på nytt til glede for nye lesere.

Enten du elsker eller hater. De fleste har nok et eller annet fra Ikea i heimen. Og du har nok på et eller annet tidspunkt drukket noe fra en Ikea-kopp.

Du har kanskje lagt merke til det. Og kanskje du har lurt på det også:

Hvorfor i all verden finnes det hakk i bunnen på alle Ikea-koppene?

Ganske enkelt genialt?

Er det for å unngå vakuum mot bordplata? Er det en sigarettholder?

Dette var noen av forslagene som kom da et bilde av Ikea-koppbunnen ble postet på sosiale medier med spørsmål om hva i all verden funksjonen til hakket kunne være, ifølge nettstedet Viral Next.

Og forklaringen er kanskje mer gjennomtenkt enn du skulle tro!

Hakket er faktisk der for å hindre at vannet samler seg i bunnen etter at koppen har vært i oppvaskemaskinen. For det er jo tross alt ganske irriterende når du skal sette på plass nyvaskede kopper med vanndammer i...!

Renner bort av seg selv

Dette måtte vi selvfølgelig sjekke med Ikea lokalt - eller nasjonalt i alle fall.

- Dette stemmer! På koppene er det et hakk for at vann fra oppvaskemaskinen ikke skal kunne samle seg, forteller kommunikasjonsrådgiver Kristian Willander ved Ikea Norge til Byas.no.

Akkurat hvordan hakket kom seg inn i designet vet han ikke, men det skyldes i alle fall praktiske årsaker.

- Det er jo uten tvil irriterende når vann renner ut over andre tørre gjenstander og kjøkkengulv. Hakket er laget for å forhindre dette.

- Det er blant annet også derfor det alltid er et hull i våre stoler for utendørsbruk, slik at regnvann skal renne bort av seg selv.

Og en kjapp gjennomgang av koppebeholdningen på jobben, viser at også andre produsenter har tenkt samme, smarte tanke. Figgjo har for eksempel også strategiske hakk i bunnen - for å gjøre livet i alle fall litt enklere!

