Vi beveger oss videre i barrunden vår, etter at Lasse Berg Storvik i baren på Scandic Nidelven utfordret Emil Børjesson til å være nestemann ut!

- Hvor jobber du nå og hvilken stilling har du?

Jeg jobber som bartender på SOT Bar .

- Hva gjør du når du ikke jobber på utestedet?

Sitter godt planta på andre siden av baren.

LES OGSÅ: - En beruset dame ble nektet mer servering i baren. Da dro hun ned buksene og tisset på gulvet

- Hva er den beste låta du hører når du er ute på byen selv?

Jeg liker egentlig det meste av musikk men blir spesielt glad hvis jeg hører noe Spark master tape eller Nora Brockstedt. Vil legge til at jeg hater opera-sang og korpsmusikk. Det er noe hele verden kunne vært foruten.

- Hva bestiller du aldri når du er ute?

Jeg kan ikke fordra Sambuca! Da drikker jeg heller fernet tonic. Gjerne med is og lime.

- Hva er det sjukeste du har opplevd at en gjest har gjort?

Jeg synes det var veldig bittersøtt da en gjest spydde fullt et tomt ølglass for å så kaste glasset i bakken etterpå. Hele seansen var lættis for fyren takka pent for seg og sa at jeg skulle ha en fin kveld videre. Oppkast blanda med tradisjonell høflighet er noe man absolutt husker på.

LES OGSÅ: - Han låste seg inn på jentetoalettet, og levde som en konge på den flasken med sukkerlake han hadde fått med seg

- Om du kunne ha festet med tre kjendiser, hvilke som helst, død eller levende - hvem ville det vært?

Nicolas Cage, Mel Gibson og Bob Saget. De gutta der kan å feste.

- Hvem i utelivsbransjen vil du utfordre til å svare på disse spørsmålene neste gang?

Sender dette videre til Mats Sonstad som jobber på Selma.

Er det noe som engasjerer deg ekstra mye? Skriv til oss! Send debattinnlegg til trd.by@adresseavisen.no