10 ting som skjer i Trondheim i helga!

Det er mange spennende og varierte arrangementer denne helga, og her har vi med ti av dem. Om du vil se en større oversikt, sjekk vår eventkalender trd.events!

POPUP feministhus

Hvor: Olavskvartalet

Når: Fra 1. til og med 22. mars

I år varer Popup feministhus i tre uker, der 8. marskomiteen i Trondheim, sammen med en rekke frivillige, byr på et feministisk program. Åpningen er nå på torsdag klokken 18.00, og programmet de neste ukene byr på alt fra diskusjon om barn og porno, metoo og poesi. Les mer på trd.events!

Åpning av Krafttak mot kreft

Hvor: Litteraturhuset

Når: Torsdag, klokken 19.00

For mange av de som overlever sin kreftsykdom, er det fortsatt én av tre som må leve videre med senskader etter behandlingen. Kreftforeningen inviterer til et møte om senskader etter kreftbehandling i forbindelse med årets innsamlingsaksjon, «Krafttak mot kreft». Les mer på trd.events.

Early Birds

Hvor: Torget i Trondheim

Når: Fredag, fra klokken 06.30

Er du en morgenfugl som ikke lar deg skremme av kulda som regjerer akkurat nå? Da kan du være med på en gå/løpetur tidlig fredag morgen! Dette er virkelig en frisk start på dagen - og morgentrim for alle.

Kinopremierer

Hvor: Nova og Prinsen kino

Når: Fredag, ulike tidspunkt

Denne helga er det premiere på fem ulike filmer hos Trondheim Kino. For de minste kan du for eksempel se animasjonsfilmen «Første Mann», når Steinalderen går i konkurranse med Bronsealderen.

For de voksne kan Trondheim Kino by på actionkomedien «Game Night», familiefilmen «Wonder», den norske «Now It's Dark» og actionthrilleren «Red Sparrow».

Foredrag: Et menneske er alltid mange

Hvor: Litteraturhuset

Når: Fredag, klokken 18.30 til 21.00

Skuespiller Marianne Meløy kommer denne fredagen med et foredrag i serien «Hva er da et menneske?». I skråsikre digitale tider kan det være en fest å samle på alle som ikke oppfyller stereotypien om hva slags menneske de er. Hvilke situasjoner får fram det menneskelige i oss? Og hvilke gjør oss til troll? Les mer på trd.events!

NB: Foredraget er utsolgt, så her må du høre med venner og bekjente om noen har en billett til overs!

Wellbeing Festival

Hvor: Scandic Lerkendal

Når: Fredag til søndag

Dette er Midt-Norges største livsstilsfestival, og kan by på personlig utvikling, helhetlig helse, meditasjon, yoga, trening, interiør og mye mer. Dette er Alternativmessa i ny drakt. Les mer på trd.events!

Konsert: Kakkmaddafakka

Hvor: Studentersamfundet

Når: Fredag og lørdag (ekstrakonsert)

Kakkmaddafakka har tidligere spilt både under Uka, Pstereo og P3aksjonen. Stundentersamfundet sier følgende om bandet:

- Et av Norges aller beste liveband, blir de gjerne kalt. En skjult hemmelighet for tabloide musikkjournalister, men bergensgruppen Kakkmaddafakka har fylt konsertlokaler over hele verden i drøye ti år. I helga blir det hele to konserter i det runde røde!

Bruktmarked på Solsiden

Hvor: Solsiden senter, andre etasje

Når: Lørdag 12.00 til 19.00, mandag 09.00 til 19.00

Lions Club Trondheim Stuent kjører i gang med bruktmarked til inntekt for deres brønnboringsprosjekt i Kenya. Der støtter de 22 barn med skole, medisiner og andre behov. De har også behov for rent vann, og det er dette innsamlingen går til. Det blir salg av klær, bakst og kaffe!

Superheltfest

Hvor: Studentersamfundet

Når: Lørdag, fra klokken 21.00

Har du en indre superhelt som bare venter på rett anledning til å bryte seg fram? På lørdag er det temafest på Samfundet, og da har du jammen muligheten. Det blir fotostand, Storsalsdisko, ansiktsmaling - og selvfølgelig fete kostymer.

Kevin Kildal - Soloshow

Hvor: Frimurerlogen

Når: Lørdag, fra klokken 20.00

Kevin «Arnt Finèsse» Kildal har siden dobbelt utsolgt premiere i September, turnèrt landet rundt for utsolgte saler med sitt eget soloshow «Dri**liv». Etter utsolgt show i Trondheim høsten 2017 ble det lovet et nytt show, og nå på lørdag skjer det. Les mer på trd.events!

