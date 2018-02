10 ting som skjer i helga i Trondheim!

Det er mange spennende og varierte arrangementer denne helga, og her har vi med hele elleve av dem. Om du vil se en større oversikt, sjekk vår eventkalender trd.events!

Trondheim Voices: Ekkokammer 2.0

Hvor: Studioscenen, Trøndelag Teater

Når: Torsdag til lørdag, klokken 19.00 alle dager

Ekkokammer 2.0 er en miks av konsert, underholdende forestilling og eksperimenterende biografisk fortelling basert på intervjuer Maja S. K. Ratkje har gjort med sangere i Trondheim Voices. Les mer på trd.events.

Vet vi nok om medisinene vi tar?

Hvor: Sellanraa Bok & Bar

Når: Torsdag, klokken 19.00 til 21.00

Denne torsdagen skal Niels Christian Geelmuyden, forfatter, statsviter og journalist, sammen med professor i farmakologi Lars Slørdal snakke om medisiner, innholdet i pillene, og forskningen bak.

Geelmuyden ga høsten 2017 ut boka Pillebefinnede. Der stilles spørsmål ved medisinbruk, forskningsjuks, vanlige medisiners virkemåter og legemiddelindustriens arbeidsmetoder. Les mer om arrangementet på trd.events!

Konsert: Inge Bremnes

Hvor: Byscenen

Når: Torsdag, dørene åpner 20.00

Inge Bremnes lager populærmusikk på Nordnorsk. Scener og festivaler Bremnes tidligere har spilt på inkluderer blant annet Rockefeller, Parkteatret, Samfundet i Trondhjem, Kazimier (UK), Norwegian Wood, Festspillene i Nord-Norge, Barentsspektakel og landsfinalen i Bandwagon. Våren 2017 mottok han statens kunstnerstipend.

Les mer om konserten, som har aldersgrense på 18 år, på trd.events.

Premierer på Trondheim Kino

Hvor: Trondheim Kino, både Nova og Prinsen

Når: Fredag, ulike tidspunkt

Dette er kanskje helga mange har ventet på - det er nemlig festpremiere for den tredje filmen i Fifty Shades-serien, «Fifty Shades Freed». Les mer om premieren og etterfest på TAG på trd.events!

I tillegg er det tre andre kinopremierer denne fredagen: «Forsvunnet» med Jakob Oftebro i en av hovedrollene, «The Florida Project» og «Unknown Soldier», en slags Finlands Max Manus.

Temafest: Olympiske Vinterleker

Hvor: Studentersamfundet

Når: Fredag, fra klokken 21.00

Samme dag som lekene begynner i Pyeongchang, blir det full OL-fest på Samfundet i hele huset! Det skal være OL-quiz, fotostand, storsaldisko med mye mer.

Det blir også gjennomføring av OL-floka, i regi av dem som sto bak fremførelsen av den legendariske sangen fra OL i 1994 - Anne Nørdsti og Tommy Michaelsen.

Carnaval special

Hvor: Diskoteket

Når: Fredag, fra klokken 22.00

Fredag går verdens største karneval, karnevalet i Rio de Janeiro i gang i Brasil, og utestedet Diskoteket blir med på festen nå de gjør om klubben til sin egen Sambodromo!

DJ Mark Taylor og Gary Johnson blir fløyet inn fra London, som har spilt funk, boogie, jazz og selvfølgelig Brazilian Beats på klubber rundt i verden. Kostymer er visst meget innafor!

Kroppskunst mot barnekreft

Hvor: Freaks Tattoo Parlour og Mythos Tattoo

Når: Lørdag, fra klokken 10.00

Tatoveringsstudioer over hele landet setter av denne dagen til en innsamlingsaksjon der de tatoverer til inntekt for Barnekreftforeningen.

Det blir tegnet forskjellige motiv til denne dagen, som vil gå for 500 kroner per tatovering!

Danseforestilling: «Kartellet»

Hvor: Rockheim

Når: Lørdag, første visning klokken 14.30, andre visning klokken 16.00

TrondheimFOLK og Museene danser inviterer til den interaktive danseforestillingen «Kartellet».

I «Kartellet» får du oppleve et fysisk samarbeid mellom fem karakteristiske, dansende menn med en sterk individualitet. Interaktivitet i scenekunsten kan oppfordre, provosere eller engasjere publikum. Les mer om forestillingen på trd.events.

Rock of Ages på Strinda 2018

Hvor: Strinda videregående skole

Når: Lørdag klokken 17.00, søndag klokken 19.00

For 28. år på rad setter Strinda videregående skole opp en helaftens musikal. 100 elever er i sving for å gi deg en opplevelse du sent vil glemme.

Årets musikal, Rock of Ages, tar publikum med til glamrockens vugge og tiår: Los Angeles og det heidundrandes 80-tallet. Det skal også være forestillinger mandag til torsdag neste uke!

Samfundsmøte: Våpensalg

Hvor: Studentersamfundet

Når: Lørdag fra klokken 19.10

Temaet for lørdagens Samfundsmøte er norsk våpensalg. Norge er en internasjonal anerkjent fredsnasjon, med et fredselskende folk. Samtidig er våpensalg en av våre største industrier.

Innlederne Dag Hoel, Tuva Krogh Widskjold og

Endre Lunde skal diskutere tematikken. Er våpensalg forenlig med fredsnasjonen Norge?

