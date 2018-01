- Til slutt, pillevrengt og full av angst, sparker han ut panelet på nedre del av døra, som kommer flyvende ut i lokalet

Vi lar barrunden rulle videre, etter at Øyvind Lindgjerdet på NordØst utpekte Jørgen Dons som nestemann ut!

- Hvor jobber du nå, og hvilken stilling har du?

Jeg jobber på Raus som barsjef.

- Hva gjør du når du ikke jobber på utestedet?

Da er der fort mye reising, man kan aldri oppleve nok!

- Hva er den beste låta du hører når du er ute på byen selv?

Der har man jo både moderne og tidløse slagere, men The Seed 2.0 med The Roots er alltid topp stemning.

- Hva bestiller du aldri når du er ute?

Energidrikke eller ting med energidrikke i seg.

- Hva er det sjukeste du har opplevd at en gjest har gjort?

Det var en gang, for mange år siden, på et utsted jeg jobbet på, at en kar skulle på do. Alt virket tilsynelatende normalt, helt til vedkommende skulle forlate toalettet. Plutselig hører vi hyling, skriking og hamring på døra til handikaptoalettet. Det viser seg at denne karen er relativt rusa på alt annet enn alkohol, og har på mystisk vis glemt at det er han selv som har låst døren. Hylene fortsetter, han roper ting som: Slipp meg ut! Seriøst! Til slutt, pillevrengt og full av angst sparker han ut panelet på nedre del av døra, som da kommer flyvende ut i lokalet. Vi ser så et menneske med mye panikk i øynene komme kravlende ut av den ødelagte døra.

- Om du kunne ha festet med tre kjendiser, hvilke som helst, død eller levende – hvem ville det ha vært?

Mayer Hawthorne, Dave Chappelle og Will Ferrell.

- Hvem i utelivsbransjen vil du utfordre til å svare på disse spørsmålene neste gang?

Jeg tror Magnus Lykkelig på Moskus har mye moro å melde.

