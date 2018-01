Dennis (28) gikk fra stamgjest til medeier på dette utestedet

Diskoteket så dagens lys for seks og et halvt år siden, da fem kompiser gikk sammen om drive utestedet. Én forlot eiergruppen, men ganske kjapt gikk de fra fire til seks medeiere, da Dennis Nyarkoh (28) og Torodd Helgesen (28) hoppet ombord diskotoget.

- Vi fire som startet begynner å bli voksne, så vi måtte ha inn litt yngre og dyktig blod, sier driver Andreas Borgen (36).

Startet som stamgjest

Han møter Trd.by sammen med Nyarkoh og Helgesen på nettopp Diskoteket, riktignok noen timer før åpningstid. Borgen forklarer videre at Nyarkoh og Helgesen kom inn i selskapet som deltidsansatte og jobbet seg opp helt til å bli medeiere.

- De jobbet seg opp gjennom gode prestasjoner over lang tid. Og nå er de flinkere enn oss, skryter han.

- Jeg husker da jeg kom tilbake til Trondheim etter å ha vært i England. Da vurderte jeg å flytte til utlandet igjen. Så gikk jeg hit en ukedag, og så at de hadde DJ. Så tenkte jeg at «jøss, det var nytt å ha en DJ på en mandag i Trondheim», forteller Dennis.

Han følte Diskoteket hadde litt semi-internasjonalt preg, og ble rimelig kjapt stamgjest.

- Så egentlig har du jobba deg helt fra stamgjest til medeier?

- Ja, jeg har faktisk det, flirer han.

- Det er rart å tenke på at dette egentlig skulle være en deltidsjobb, men nå har jeg vært her i snart seks år, legger han til.

- Gjør det vi synes er kult

Gutta synes det er veldig stas å bli nominert til Årets trønderske utested. Men det ville betydd enda mer om de vant, siden da er det ifølge Borgen publikum som stemmer fram.

- Det er kjempestas. Det har jo kommet veldig mange utested til Trondheim de siste årene, sier Borgen.

Det er tredje gangen Diskoteket er nominert, og i 2014 gikk de hele veien og vant Ut-Awards prisen.

- Hvorfor tror du at dere blir nominert?

- Jeg vet ikke, kanskje fordi vi gjør ting litt anderledes? Jeg håper i hvertfall det er på grunn av at gjestene liker oss.

- Hva er konseptet deres?

- Godt spørsmål. Vi gjør egentlig bare det vi liker selv. Vi er en ølbar kombinert med nattklubb. Vi er veldig glad i klubbmusikk, og er genuint glade i øl og drinker så vi skaper en plass vi har lyst til å gå på selv. Og krysser fingerene for at andre har samme interesser som oss.

En vanlig kveld på diskoen

Det som er bra med Diskoteket er ifølge Borgen at alle er velkommen til å ta en tur innom.

- Vi er glad i folk. Også vil vi bli oppfattet som flinke. At vi har kvalitet på alt fra musikk til drinker.

- Hva kan dere bli bedre på?

- Man kan alltid bli bedre, men jeg er usikker på hva vi kan bli bedre på. Hadde man visst dét hadde det vært lett og ikke så spennende å drive utested.

En vanlig kveld på Diskoteket er todelt.

- Tidlig på kveldene er vi godt besøkt av et litt eldre klientell som drikker øl i en avslappet og behagelig setting. Klokka 23.00 kommer dørvaktene, vi dobler besetningen i baren og åpner dørene til diskotek-delen. Da forandres stemningen seg til nattklubb.

Borgen legger til at det faktisk er deres største utfordring, det å ha to konsepter i et utested. Men han føler også at de har funnet en god løsning på utfordringen, blant annet med et tydelig skille mellom avdelingene og roligere musikk i ølbar-området.

Dansegulvet i diskoteket-delen bærer tydelig preg av glade danseføtter, men det er ikke noe problem for driverne.

- Vi liker den naturlige slitasjen fra gjester, sier Borgen.

