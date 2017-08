Solgte ut Samfundet på tre minutter

Fredag 17. november kan du være så heldig å se Sigrid Raabe, eller bare Sigrid, i Storsalen på Studentersamfundet.

Eller, vent.. kan du? Billettene forsvant i en forrykende fart da de ble lagt ut i formiddag klokken 10.00. Kun tre minutter senere var det for sent for de som ikke satt klare foran skjermen.

Pressekontakt hos UKA, Ulrik Halmøy, forteller at de hadde fortventet konserten skulle bli utsolgt fort, men at dette ikke er hverdagskost.

- Vi forventet trykket, og veddet om hvor fort billettene ble å gå, men det er likevel kult når det skjer. Vi holder konserter hver uke, og det er jo ikke alltid det blir utsolgt heller. Sist billettene gikk så fort var da Highasakite var her, sier Halmøy.

Talentdemonstrasjon

Fredag spilte Sigrid på Pstereo, og festivalsjef Bård Flikke er heller ikke overrasket over interessen ovenfor Sigrid.

- Sigrid er den mest streama artisten for tiden, med et helt vanvittig talent, så det var forventet at det skulle selge ut fort.

Fredagens konsert sanket noen gode anmeldelser, hvor blant annet Adresseavisens anmelder ga Sigrid en knallsterk femmer og kalte henne en talentdemonstrasjon av de sjeldne.

