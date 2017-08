Fyller Skuret med internasjonale reggae-artister i helga

- Vi er en gjeng fra Trondheim som har en brennende lidenskap for reggae og dance soul, som ønsker å gi et kulturelt tilbud til Trondheim, sier festivalansvarlig Anders Kjevik.

I 2008 startet Kjevik og fem andre reggae-entusiaster et dj-kollektiv, som ønsket å bringe reggae og dance-musikk til klubber og scener i Trondheim. Det har nå resultert i Norges eneste reggaefestival, Lambsbread festival, som i helga arrangerer konserter på Kafe Skuret.

- Vi begynte å spille rundt på klubber i byen, og vårt 5-årsjubileum ble en så stor suksess at vi fant ut at vi måtte lage en årlig festival av konseptet. Slik bygde vi opp en kultur rundt konseptet, hvor folk som ikke satte foten innfor døren der vi spilte for et par år siden er stamgjester nå.

Dj-maraton og fest

Lambsbread ønsker å presentere denne sjangermiksen for et trøndersk publikum. I helga samles det artister og dj-er fra alle kanter av verden. Michael Prophet kommer hele veien fra Jamaica, mens Chancho & Migthy Malla tar turen fra Danmark for å spille i Trondheim i helga. Lørdag 5. august blir det nesten et halvt døgn med konserter, hvor dagen starter 15.00 med et dj-maraton før festen settes i gang ut over kvelden og varer til klokka to på natta. På lørdag vil også en spesiell gjest spille - hvem det er er foreløpig hemmelig. Kjevik gleder seg til å samle mennesker på tvers av kulturer.

- Det kommer folk fra alle kanter av verden som bånder på tvers av landegrenser, og skaper nye vennskap gjennom festivalen. Det er kult! Folk som i utgangspunktet ikke ville møttes kommer sammen, og det blir et sammensveisa miljø.

- Reggae har blitt stuerent

Da Kjevik først oppdager reggae merket han at sjangeren gav han en energi han ikke fant i annen musikk.

- Konseptet vårt og klubbarrangementene skal alltid gi en positiv «vibe» i lokalet vi spiller. De positive følelsene i musikken er en del av budskapet og en rød tråd i reggae-kulturen, sier han.

- Det er så mye forskjellige sjangre innunder reggae, og dermed noe for en hver smak. Dance soul og hip hop er sjangere som ofte krysser med reggae, som er noe helt annet enn assosiasjonene folk ofte har til musikken.

Han mener at reggae har blitt mer stuerent og byr på mer enn man tror.

- Legg Bob Marley-assosiasjonene hjemme og kom med åpent sinn. I det kommersielle musikkbildet har man store internasjonale artister som Drake, Kendrick Lamar og Rihanna som løfter sjangeren. Den er i ferd med å komme inn i varmen, og det er flere som liker reggae uten at man tør å innrømme det, sier han.