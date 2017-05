Elsket og hatet - trd.by har sjekket ut Heidi's Bier Bar.

– Konseptet er at vi skal være noe for alle, med allsang og dans på bordene.

Det er skjærtorsdag, klokka er 22 og assisterende daglig leder Maria Nybraaten har akkurat åpnet andre etasje på Heidis Bier Bar Trondheim.

LES OGSÅ: Dette er den nyeste Instagram-trenden

Der er det allerede overraskende mange mennesker. Om du vil ha bord på Heidi’s må du komme tidlig.

– Det er uformelt. Du slipper å pynte deg, det er bare å ta på noe komfortabelt, sier Kristine Klavenes Johansen.

Sammen med fem andre jenter fyller hun opp ett av bordene. Vanligvis henger de på Downtown, TAG eller Studio 26, men afterski-stemning og dans på bordene gjorde at Heidi’s frista mer i påska.

– Det er god stemning, sier Katrine Arnoldussen.

LES OGSÅ: Dette er Trondheims mest populære fotografer på Instagram

– En forjævligsering

Da det ble kjent at Brukbar/Blæst skulle erstattes av kjedekonseptet Heidi’s Bier Bar raste kultureliten i Trondheim, og flere med dem.

– Dette er et usmakelig opplegg, en forjævligsering av hele planeten, uttalte Are Sende Osen til Adressa i november 2016.

Men mange ønsket dem også velkommen. På Facebooksiden er de positive anmeldelsene i flertall:

– Som stamgjest nr 1 i på Heidis Bier Bar i Oslo, vil jeg på det sterkeste anbefale Heidis! Så hele Trondheim, dere kan virkelig glede dere! Utelivet blir aldri det samme igjen!

Shots på ski

Du kan mene hva du vil om konseptet, men det er definitivt gjennomført. Det lukter tre og hytte, og i trappa opp til andre etasje er veggen dekket av ski. Et skilt med teksten “Dans på bordene” er malt på veggen over den ene langsiden av dansegulvet. Servitørene har Oktoberfest-kostymer, og shots serveres på fat utformet som treski.

LES OGSÅ: Her har det åpnet et nytt grønt spisested

Bjørn Tore Vigdal har vært på Heidi’s én gang før, og dro med seg resten av vennegjengen. De har kjøpt seg et øltårn og er klare for å danse.

– Det er spennende med noe nytt. Jeg står ikke så mye på ski, men afterski er gøy, sier han.

Dans på bordet

Like etter klokka elleve setter servitørene i gang kveldens første dans på bordene. En fast tradisjon hver kveld, kan Nybraaten fortelle.

– Servitørene gjør det når de har tid. Det blir kanskje en tre-fire ganger i løpet av en kveld, sier hun.

Det ser ut som det er alt som skal til for å sette festen ordentlig i gang. Gjestene er ikke vonde å be, og flere følger etter opp på bordene. Det er god stemning.

LES OGSÅ: - Etterspørselen er mye større enn vi kan tilby

Iløpet av den neste timen dras stemninga ytterligere opp idet allsangslager etter allsangslager sendes ut i rommet. De første tonene av «Crazy in love» akkompagneres av glade hyl, og etterfølges av «Waterloo» og «500 Miles». Du finner minst ett par danseglade føtter på nesten hvert bord i hele rommet.

«Single ladies»

Heidi’s satser på å treffe bredt. I løpet av vår tid på utestedet observerer vi alt fra sneakers og hettegenser til høye hæler og blazer. Alle forenes i noe så enkelt som at de liker å synge og danse til sanger de kan godt. En guttegjeng i dress og skjorte deler et øltårn og synger høyt, mens en fyr med man bun og god omkrets på bicepsen danser «Single Ladies»-dansen med en lidenskap Beyoncé ville misunt ham.

LES OGSÅ: Denne digge isen kan du nyte med god samvittighet

Dette er hjemmefesten du tok med ut, vorspielet at du angret på at du dro fra og nachspielet som tok av, før en eller annen dro fram kassegitaren. Idet klokka bikker midnatt og «Ooa hela natten» dundrer ut over dansegulvet har køa inn til Heidi’s rukket å strekke seg godt over seks meter langs kanalen på Solsiden. Det er den eneste køen på Solsiden denne torsdagen.