Dette er det nye tilskuddet til utelivsbransjen i byen

Denne uken åpner et helt nytt utested i Olav Trygvassons gate i Trondheim. Grunnleggerne av Taps starter nå opp Habitat i midtbyen, i samarbeid med Work Work og Digs.

Med eget bryggeri og øl, i tillegg til sin hjemmelagde mat, håper driverne av puben å tiltrekke seg både tørste og sultne trøndere.

- Det blir en brew pub, der vi skal ta med oss det gode utvalget vi allerede har hatt, blant annet fra Taps. I tillegg serverer vi mat, og skal ha ulike arrangementer. Det blir alt fra ølsmaking til konserter, forteller Courtney Lineback og Jorg Solheim.

Hektiske dager

De har helt siden påske jobbet på høygir for at alt skal være klart til åpning. Nå er de der - nesten.

- Det har vært en meget intens tid. Vi har nesten ikke hatt en dag fri, og har vel egentlig bare sittet her inne og sett på finværet. Det er fortsatt litt igjen å gjøre, men vi skal være klare, konstaterer de.

Likevel har de jobbet med lenge med prosjektet.

- Arbeidet i lokalet har vi vel holdt på med siden februar, og vi har gjort stort sett alt på egen hånd. Det har vært mye, men samtidig veldig lærerikt arbeid, så hjelper det selvsagt at vi har vært en stor gjeng som har holdt på, fortsetter Lineback.

- Skal være en "no brainer"

Håpet er at Habitat nå skal bli en stampub for den jevne trønder.

- Vi vil at folk skal få opp øynene for det vi har å tilby. Maten og drikken vi serverer håper vi skal gjøre det til en "no brainer" når folk skal ut for å kose seg med mat, drikke og kanskje litt god musikk, konstaterer hun.

Solheim, som sammen med Bjarke Vang og Pål Rolfsen, står bak Monkey Brew, forteller at de tar med seg sin egen oppskrift også til Olav Trygvassons gate.

- Det blir kanskje en litt mer eksperimentell type brygging, gjennom blant annet eikefatslagring, i tillegg til at vi selvsagt tilbyr en rekke andre sorter, avslutter han.

