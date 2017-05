Her finner du den billigste uteølen i sentrum

Med skyfri himmel, solsteik og høyere temperaturer har våren for alvor meldt seg i Trondheim. Da frister det kanskje ekstra med en liten kosetur på byen eller en lønningspils? Trd.by tok turen inn i sentrum for å finne ut hva de ulike uteserveringene tar for en halvliter med øl.

Prisnivået er de fleste plassene likt, også mot prisene andre steder utenfor midtbyen, men det er likevel enkelte uteserveringer som skiller seg ut.

De stedene der det ikke selges øl i 0,5 l, har vi regnet om til desiliterpris fra 0,45 l eller lavere. De aktuelle stedene vil være merket med en asterisk (*) i teksten.

Her er oversikten:

Cafe Dublin - 94 kroner

Frati - 91 kroner*

Omregnet fra 0,45 liter som koster 82 kroner.

Egon Prinsen - 91 kroner*

Omregnet fra 0,45 liter som koster 82 kroner.

Trondheim Mikrobryggeri - 78 kroner

San Sebastian - 95 kroner

Tulla Fischer - 94 kroner*

Omregnet fra 0,4 liter som koster 75 kroner.

TGI Friday's - 90 kroner*

Omregnet fra 0,4 liter som koster 72 kroner.

Kieglekroa - 84 kroner

Egon Søndre - 91 kroner*

Omregnet fra 0,45 liter som koster 82 kroner.

TAG - 111 kroner*

Omregnet fra 0,4 liter som koster 89 kroner.

Bror - 86 kroner*

Omregnet fra 0,4 liter som koster 69 kroner.

Olavs pub og spiseri - 89 kroner

Denne ølpristesten ble publisert i mai 2017. Vi tar forbehold om prisendringer og nye utesteder. Ser du noen som mangler på listen, feil pris eller har andre spørsmål - ta kontakt med oss på mail: trd.by@adresseavisen.no.