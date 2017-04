7 ting som irriterer oss på ute på byen

Mange er glad i et festlig lag. Men selv om man skal på byen med venner og kose seg, betyr ikke det at alt er like fryd og gammen.

Vi har latt oss irritere litt (okei, en god del) og laget denne lista over 7 ting som gjør oss litt varm i topplokket!

Lik trd.by på Facebook

1. Kø-kultur

Å stå i ei lang kø kan være irriterende nok. Men ekstra irriterende blir det når noen sniker seg inn foran deg fordi det er noen venninner der. Vedkommende driter i at du faktisk har brukt 10 minutter til å komme deg dit du er. Ellers skal folk dytte, røyke og være ekstremt høylytt.

Lyst å gjøre noe annet enn å dra ut på byen i helga? Sjekk denne oversikten!

2. Sure vakter

Vi er veldig glad for at det er vakter på utestedene i Trondheim. Disse sørger for en tryggere kveld for alle oss, og det setter vi pris på.

Men av og til kan disse ha en tendens til å ha stått opp på feil bein og kanskje overreagere på enkelte ting. Kommer gjerne med den arrogante replikken ”Ta deg en runde”.

LES OGSÅ: Ni irriterende personer du garantert møter på vorspiel

3. Jakkesystem

Køa fortsetter innover til garderoben, her snikes det også ekstremt mye. Men det går jo ekstra treigt fremover når to stakkars sjeler har jobben med jakkene til 500 personer.

Jakkelappen er gjerne også for stor til lommeboka, så når du mister den, må du være på utestedet helt frem til alle har dratt for å få igjen jakka di.

4. Priser i baren

Hvorfor skal man ta 120 kroner for en shot? To av disse på byen tilsvarer en hel flaske privat. Også betale nesten 100 spenn for en øl da?

Og drinkene er som regel mye sukkerholdig drikke og lite alkohol. Du får angst etter å ha sjekket pengebeholdningen dagen etter.

LES OGSÅ: Nå blir det vanskeligere å miste skjenkebevillingen

5. Stinkbomba

Musikken dundrer i ørene så trommehinnene nesten sprekker, men du har det veldig artig med venner på dansegulvet.

Helt til… alle kjenner den eimen som brer seg rundt på dansegulvet. Hvem slapp nettopp en fis? Totalt unødvendig!

6. Maurslukeren

Denne er også på dansegulvet. Sammen med en person, har den tunga langt nedi halsen til vedkommende.

Det er greit at dere har funnet tonen på dansegulvet, men resten kan dere ta et annet sted. Get a room!

7. Nytt køsystem

Det blir kø når man skal hjem også… Kø til jakkene, kø til nattmaten og ikke minst taxi-kø.

ØL-O-METER: Her finner du byens billigste halvliter

Saken ble først publisert i mars 2016, men publiseres på nytt til glede for nye lesere.