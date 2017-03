Her finner du Trondheims eneste vinbar

Hos Tasting restaurant i Trondheim er det en ting som er spesielt i fokus: vin. Tre av de ansatte er utdannet vinkelnere, og de har en egen vinbar i restauranten. Den består av 220 titler vin, og 80 som du kan få på glass.

- Trondheim har et utrolig flott tilbud i forhold til mat og drikke. Vi ønsker å være en aktør, og vi merker at det er en stor interesse i byen, sier Engtrø.

Viktig for byen

Engtrø forteller at de ønsker å lage et samfunn rundt vininteressen i Trondheim. Hun legger vekt på at vin passer for alle, og at alt fra folk i tidlig 20-årene til godt oppi årene interesserer seg.

- Jeg tror det er kjempeviktig med en vinbar i Trondheim. Trondheim har fått en «ølboom» ut av en annen verden, og det er jo kjempebra med lokale bryggeri. Men nå er det vin vi har tatt kompetanse på, og den vi ønsker å holde på med, sier hun.

Restauranten ønsker å ha høyt fokus på vin, og arrangerer såkalte wine makers-middager der både produsent og importør av vinene kommer til restauranten. I julebordsesongen tilbydde de også blindtester for gjestene, noe Engtrø mener var veldig populært.

- Noen gjester synes det er veldig spennende, men andre synes kanskje det er litt skummelt. Vinbar skal ikke være snobberi, det handler om smak, sier hun.

- Fortsette å være en ambassadør

Restaurantsjefen forteller at de alltid skal fortsette å ha innovative viner, og ha et annet utvalg enn det du kan raske med seg på polet.

- Folk synes det er veldig hyggelig. Mange kommenterer at å smake på vin skaper gode minner. Og så er det sosialt, sier Engtrø.

Restauranten har vært åpen i fem år, og vinbaren er en del av restauranten. Høsten 2015 ønsket de å bygge opp mer fokus på vin. Engtrø ser ikke bort fra at det vil åpne flere vinbarer i Trondheim, men håper for nå at de skal fortsette å være en ambassadør.

- Vi skal fortsette å ha åpenhet og dele kunnskapen vår. Vin er ikke bare vin. Det er også kultur. Man blir aldri utlært, vektlegger hun.

