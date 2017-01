7 ting som skjer i helga

Torsdag:

Både kjente og nye fjes prøver seg på stand-up under Open Mic på Ila Brainnstasjon i dag. Ifølge komikerne selv skal det være litt av et show, hvor alt kan skje.

Fredag:

Helga er endelig her - og hva er vel bedre enn å lade opp med en konsert? Raga Rockers spiller opp til fest på Byscenen fra klokka 22.00 fredag kveld.

Lørdag

På tide å freshe opp kåk eller garderobe? Kanskje finner du det du trenger på loppemarkedet på Stammen café og bar. De åpner dørene klokka 12.00 – og vi kan tipse om at det er smart å være tidlig ute for å sikre seg godbitene.

For de politisk engasjerte kan Women's march være verdt å sjekke ut. I dag samles hundretusener av kvinner i Washington for å fremme fanesaker som likestilling, mangfold, inkludering, klima og miljø. Den amerikanske valgkampen har engasjert mange – og ført til at lignende arrangementer går av stabelen i metropoler som London, Tornto, Sydney, Barcelona, Stockholm – og selvfølgelig Trondheim. Dette er en inkluderende marsj, alle er hjertelig velkommen til å stille. Arrangementet starter utenfor Kongens gate 15 klokka 15.00.

Linnea Myhres debutroman «Evig søndag» har blitt teaterstykke, og har lansering på Studio-scenen på Trøndelag teater i dag klokka 17.30.

På kvelden arrangerer Kreftforeningen konsertarrangementet «Kompisen min – krafttiltak mot kreft». Det starter i Verkstedhallen og Lobbyen på Svartlamon klokka 18.00. Artister som Klara, The Daily Hum, Yellow, Atom Nova, med flere.

Søndag

Ikke begynt å trene ennå? Yoga har blitt en populær treningsform de siste årene, og hvis det er motivasjonen det skorter på, er det mulig at dette er kickstarten du trenger. Arrangementet er gratis, og starter klokka 18.00. Dette er et rent musikalsk arrangement som fokuserer på stemningen yogaen skaper - i form av avslappende, frigjørende toner. Etterpå serveres te og snacks. Arrangør er Trondheim Yoga & Meditasjon, og adressen er Vår Frues gate 4.

