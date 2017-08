Utelivsguiden: Her finner du uteplassen for deg!

Skal du ut på byen, men er usikker på hva de ulike uteplassene har å by på? trd.by har pratet med de forskjellige uteplassene, og laget en oversikt over hva de tilbyr av musikk, konsept, inngang og aldersgrense.

Her har vi tatt for oss nattklubber og loungeplasser, men ikke puber.

Solsiden

Fire Fine har 25-årsgrense.

- Her er det quiz på onsdag, liveband på torsdag og DJ på lørdag. Det er sitteplasser ute og inne. Lokalet har lounge-stil, i tillegg til at det er nattklubb-preg med dansegulv. Gratis inngang og åpent hver dag, ifølge utestedet.

Søstrene Karlsen har 23-årsgrense og gratis inngang. Musikken som spilles er både gammel og ny. De har både lokale DJ-er og som de flyr inn fra Sverige. Her er det sitteplasser både ute og inne, og dansegulv inne.

- Her er det folk i alle aldre innom, sier driftssjef Eric Ström.

Barmuda har 22-årsgrense og gratis inngang. Musikken er pop og dansemusikk.

- Hver fredag, lørdag og søndag spiller det en DJ fra klokken 22.00. Oppe er det sitteplasser og dansegulv, mens nede er det lounge. De fleste som er innom er fra 25 år og oppover, ifølge utestedet.

Midtbyen

TAG har 23-årsgrense og gratis inngang. Det er lounge oppe og klubbkonsert nede på fredag og lørdag. Musikken er RNB og soul for det meste. Alt fra Rickey Houston og Marvin Gaye til nyere popmusikk.

- Det er mest jenter som kommer hit, og her bør du ha på deg fine klær for å komme inn, sier daglig leder Lise Fjelly.

Diskoteket har 21-årsgrense. På lørdager koster inngang 100 kroner, ellers er det gratis å komme inn. De har blandet bar- og klubb-konseptet.

- Sittemuligheter som en vanlig bar på kveldstid, men etter 23-24 er det også klubbareal i tillegg til baren. Musikken som spilles er house blandet med soul og funk, ifølge utestedet.

Nordre

The Mint har 20-årsgrense. På torsdag er det gratis inngang, fredag og lørdag koster det 100 kroner. Musikken som spilles er hits og house.

- Aldersgruppa som er mest innom er 22-30 år. Her er det nattklubb-konsept, forteller Knut Robert Brustad.

Studio 26 har 20-årsgrense. Det er tre avdelinger: kjelleren som er roligere og mer intimt. Første etasje er den etasjen som har åpent torsdag, fredag og lørdag og er nattklubben som har dansegulv. Torsdag er det gratis inngang, fredag 100 kroner og lørdag 150 kroner.

- Her spilles alt fra dansemusikk til nattklubbmusikk. Øverste etasjen er det typisk 2000-tallsmusikk, sier daglig leder.

Downtown har 20-årsgrense. De har åpent alle dager unntatt søndag. Her er det tre konsepter: nattklubb med DJ som spiller typisk nattklubbmusikk og pianobar seks dager i uken. De har og en partybar med 90- og 2000-talls-hits. Fredag koster det 100 kroner, og 150 kroner lørdag. Gratis resten av uka.

- Det er mest folk i aldersgruppen 20-30 år som er innom, opplyser utestedet.

Wildside har 20-årsgrense. Her er det gratis inngang, og musikken som spilles er gamle og nye hits. Typisk nattklubb-konsept.

Nattergalen/Jesper Nattmann bytter på 20- og 18-årsgrense oppe og nede. Nede er det DJ som spiller elektronisk dansemusikk, house, pop og litt hip hop. De har ofte realitystjerner på besøk. I kjelleren er det åpent fredag og lørdag, og der er det diskotek/nattklubb-stil mens oppe er det lounge.

- Det er mest 18-åringer som er innom, forteller booking-ansvarlig Lloyd Lawrence.

Bar Circus har 20-årsgrense. De kaller seg selv et vorsipel-konsept, ifølge daglig leder Øyvin Straume Stene. Det er gratis inngang hver dag, og her spilles det kun rock and roll. Åpent hver dag utenom mandag.

- I ukedagene er det mest studenter som går ut, sier han.

Red Zone har livemusikk og liveorkester i helgene, i tillegg til latinokvelder og salsa-musikk. På konsertene koster det 100 kroner, ellers er det 50 kroner i helgene.

- Det er 20-årsgrense, men de fleste som drar dit er fra 25 og oppover, sier daglig leder Kenneth Mjøsund.

Andre steder

Astrum skybar har gratis inngang og 20-årsgrense. Hver fredag og lørdag er det DJ, og her er det takterrasse med sittegrupper.

- Baren blir et sted for mingling, samtaler og gode opplevelser. I skybaren har du utsikt over fjorden og Fosenalpene, sier Emil Kringhaug.

