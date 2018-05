Kvalitetstid med mamma? Disse 8 filmene bør dere se sammen

Noen ganger har du bare behov for så sette det ned i sofaen med mamma og se en god film. Enten dere er i humør for drama, en komedie, eller noe som får tårene til å renne - her har Elite Daily listet opp åtte gode filmforslag:

1. Freaky Friday

Denne filmen er et åpenbart valg. Komedien der mor og datter plutselig bytter kropper, er en rimelig god påminnelse om alt det moren din gjør for deg - i tillegg til å forstå hvordan det egentlig er å være henne.

Du har originalen fra 1976, men vi foretrekker definitivt den fra 2003. Hva kan man ikke elske med Lindsey Lohan og Jamie Lee Curtis i hovedrollene?

2. The Joy Luck Club

Denne filmen, fra 1993, handler om opplevelsene til kinesiske immigranter når de forsøker å oppdra barna sine når de er fanget mellom to kulturer. Uansett hvor forskjellig livene til mødrene og og døtrene ender opp, vil båndet dem i mellom alltid være sterkt.

Filmen er ingen lettvekter, men det å se denne med moren din vil gjøre tårene verdt det.

3. Room

Room er varsom på sitt beste, og stressende på sitt verste. Skuespiller Brie Larson vant Oscar for beste skuespiller for rollen som Joy, en kvinne som unnslipper fangenskap med sin fem år gamle sønn Jack.

Dette er kanskje ikke den lykkeligste filmen, men er du i humør for noe med mer intensitet, kan denne være tingen.

4. Easy A

La oss lette på humøret, eller hva? Denne amerikanske ungdomskomedien byr på mange komplikasjoner for hoverollen Olive, når hun lyver til sin beste venninne om at hun har mistet jomfrudommen. Dette setter i gang mildt sagt en rykteflom.

Til tross for tematikken, er det faktisk ingen sex i filmen - noe som gjør den fullt mulig å se med dine foreldre.

5. The Parent Trap

Dette er vel Lindsay Lohans beste film (med Mean Girls hakk i hel). Filmen handler om familie, men spesielt mødre: Det å ville ha en, men ikke ha en annen. Se denne med moren din for å bli takknemlig for at hun ikke har sendt deg til en grusom kostskole, slik karakteren Meredith forsøkte å gjøre med Annie og Hallie.

6. Lion

Omtrent alt med Nicole Kidman er vel en innertier når du skal se film med moren din, men denne, Lion, er et spesielt godt valg. Filmen fra 2016 føler den indiske mannen Saroo, som forsøker å finne sin biologiske familie siden han ble adoptert som et lite barn. Kidman spiller adoptivmoren, som støtter Saroos søken.

Denne filmen er utrolig rørende!

7. Lady Bird

Denne filmen er kanskje en perfekt måte å fortelle moren din hvor glad du er i henne - uten at du faktisk sier det rett ut. Lady Bird er i et veikryss i livet. Hun skal snart dra på college, men hun strever fortsatt med å finne ut av sitt forhold til sin egen mor.

De krangler omtrent om alt, men med babyskritt nærmer de seg en forsoning.

8. Juno

Vi kunne vel ikke hoppe over denne? 16 år gamle Juno har et komplisert forhold til stemoren sin, men når hun blir gravid, henvender hun seg til kvinnene i livet sitt.

Midt i kaoset lærer Juno hva det vil si å virkelig være en mor, selv om hun egentlig ikke er klar for å bli det selv.