Dette vet vi om sesong 15 av Grey's Anatomy

Det er ganske utrolig, men i år vil Grey's Anatomy returnere med sesong nummer 15. Tenk litt på den - 15 sesonger.

På en eller annen måte har serien klart å holde interessen og spenningen oppe helt siden den først hadde premiere i 2005. Men hva kan vi vente oss for den kommende sesongen?

Premieredato

Med 15 sesonger blir Grey's Anatomy den serien som har gått lengst på den amerikanske TV-kanalen ABC. Ingen konkret dato er satt for sesongpremieren, men er forventet å komme i september. Sesong 14 kom 28. september i fjor, og ifølge Elite Daily er det store muligheter for at den nye sesongen vil komme 27. september i år.

Antall episoder er heller ikke bekreftet, men samme nettsted hevder at den kommende sesongen vil ha 24 episoder, på samme måte som de tidligere sesongene - unntatt første sesong.

Ellen Pompeo som medprodusent

Alles favoritt og hovedrolleinhaver Ellen Pompeo (Meredith Grey) har blitt medprodusent av serien! I tillegg er hun også aktuell som produsent i søsterserien «Station 19», som handler om brannmenn, ifølge VG.

Til E! News har hun blant annet fortalt at hun har lyst til å også fokusere på hvordan man kan takle sykdom forbundet med kjemikalier i omgivelsene våre, om det som forgifter jorda og oss menneskene som bor på den.

Med Pompeo som medprodusent kan det med andre ord dukke opp slike tilfeller på sykehuset kommende sesong!

Drama bak kulissene?

Det var Deadline som i mars slapp bomben om at to av de fremste profilene i serien skal skrives ut av sykehuset - og serien - for godt etter sesong 14. Hvem? Jessica Capshaw og Sarah Drew, som har vært med i serien i henholdsvis Arizona Robbins (ti sesonger) og April Kepner (ni sesonger).

Det at de to skal forsvinne ut av serien, har visstnok fått fansen til å rase mot Ellen Pompeo, fordi de mener at det er hennes lønnsøkning som har ført til at kollegene nå må pakke sammen sakene. Selv har Pompeo blant annet skrevet på Twitter: «Vær så snill ikke beskyld meg for å være respektløs. Det hjelper ikke hva jeg sier».

Hvor lenge vil lykken vare?

Selv om 15 sesonger er rimelig mye for en og samme serie, er det ingen store grunner til å frykte at det ikke blir flere. I 2017 signerte Ellen Pompeo (Meredith Grey) en massiv årlig avtale med ABC på 20 millioner dollar.

Avtalen dekker sesong 15 og 16, så selv om enda en sesong ikke er bekreftet, kan man anta ganske sikkert at det vil komme en sesong 16 også.