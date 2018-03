Paradise-Erik (21): - Jeg var tidlig ute med å kalle meg selv «Guden av Paradise»

- Jeg har egentlig ikke gledet meg noe særlig til premieren. Stort sett tenker jeg at spennende begivenheter får bare komme når de kommer, men i dag våknet jeg opp og gledet meg kjempemasse, sier nordlendingen til Trd.by, mandag morgen.

Mandag kveld klokka 22.30 går nemlig første episode av Paradise Hotel 2018 på TV3, der NTNU-studenten Erik Anders Sæter er blant de som har flyttet inn på det skandaleomsuste hotellet i Mexico.

Visste ikke hva han gikk til

Til daglig studerer han Statsvitenskap på NTNU, og har bare bacheloroppgaven igjen før han kan kalle seg statsviter.

- Jeg hadde egentlig aldri sett Paradise Hotel før, så jeg visste ikke helt hva jeg gikk til. Men jeg så på det som en sosial utfordring og en måte å komme seg ut av komfortsona med tanke på miljøet jeg vanker i til vanlig.

- Hvordan er det miljøet forskjellig fra Paradise-miljøet?

- Det er ikke noe galt med Paradise-miljøet, men stort sett er vennene mine i Trondheim folk som går 3. eller 4. året på universitetet. Men det var faktisk ikke ulikt. Det er egentlig ingen stor forskjell på debattgjengen som sitter på Samfundet på fredagskveldene, og de som er på Paradise Hotel. Det er jo bare interessene som er forskjellige.

- Blir hypersosial

Sæter synes det hele har vært en veldig gøy opplevelse, selv om han ikke har lov til å avsløre noe av det som har foregått inne på hotellet.

- Som deltager blir man satt i en situasjon som i utgangspunktet skal være kjedelig. Ingen telefon, TV eller avis eller det man vanligvis bruker som underholdning. Det er lagt opp sånn for at man skal kunne fokusere på hverandre, og det blir man hypersosial av. Du får aldri koblet av og du har ikke noe privatliv, det blir man fort sliten av.

Likevel mener han at man ikke har råd til å gå lei.

- Du vil jo ha noen rundt seg som sender ut gode vibes. Dette er nok den største utfordringen for mange der.

Sex?

- Hvordan har du sett på å ha sex på hotellet?

- Jeg har jo i forkant sagt at jeg ikke skal ha sex. Jeg tenker at sex er et privat møte mellom to personer. Men samtidig skal jeg jo gå på do, dusje og dele alle livets situasjoner, og det gjør ingenting. Men jeg hadde ikke noe ønske om å ha sex på TV.

Han kan ikke si noe, verken fra eller til, om dette ble en aktuell problemstilling under oppholdet. Likevel ser han problemstillingen i et litt annet lys etter deltagelsen.

- Etter hvert blir det livet ditt. Du kjenner nesten ikke til noe annet, så jeg har forståelse for at folk etter hvert gjør det. For min del håper jeg bare at de som har gjort ditt eller datt har gjort det med noen de er glade i.

Mye av det som skjer ellers i livet, skjer også inne på hotellet, ifølge Sæter. Som fylleangst.

- Har du ropt, skreket, grått eller vært kjempefull på TV - bare tenk på den fylleangsten en kan ha søndags morgen. Den får du også på hotellet.

Vil motbevise

Sæter flyttet til Trondheim som 18-åring, og har blant annet vært prosjektleder i Teknisk Etat Tysfjord før han kom til byen.

- Det vil egentlig si at jeg og en annen hadde sommerjobb med å legge sement rundt dissene på en lekeplass. Men det høres kult ut, sier han.

Selv beskriver han seg som en fornuftig og reflektert ung mann.

- Enten er det jeg gjør veldig gjennomtenkt, eller sabla lite gjennomtenkt. Min største svakhet er nok at jeg blir lett irritert, gjerne når det gjelder fotball eller politikk. Da kan jeg bli like usaklig som de jeg mener gjør noe galt. Ellers er jeg livlig, glad og snill.

- Hvordan tror du seerne vil se deg etter i kveld?

- Det jeg vil at folk skal huske er at man går inn i en karakter. Jeg var tidlig ute med å kalle meg selv «Guden av Paradise» og jeg har gjort en del for å skape god TV, men det er ikke nødvendigvis sånn jeg er som person.

- Hvilke tilbakemeldinger fikk du fra venner og familie da du ble med i Paradise hotel?

- Fra kompisene var det synkron jubel, litt mer blandet fra familien. Men de har jo tidligere vært veldig eksponert i media gjennom broren min, så de er vant til det.

Storebroren er for øvrig Erlend Elias Bragstad, som blant annet nylig har vært å se i kjendisutgaven av Farmen.

Mandag morgen er Sæter veldig gira på kveldens premiere, og gleder seg blant annet til å pynte seg og møte opp på den rød løperen.

- Jeg håper media spør meg om hvem som er presidenten i USA eller lignende spørsmål, så får jeg bevist at ikke alle i Paradise er helt ute å kjøre på allmennkunnskap.

