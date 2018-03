Petter (31) designer brettspill til folk i hele verden

Petter Schanke Olsen (31) har nettopp laget et nytt brettspill, og spillet har fått inn over 160 000 kroner for å finansiere prosjektet på kickstarter.com.

«Donning the Purple» finner sted i det romerske imperiet og handler om å bli kongen på haugen. Gjennom fire runder prøver hver spiller å samle mest mulig poeng, og den med mest poeng blir keiseren i Romerriket.

Lang prosess

Olsen begynte å lage brettspill i 2015. Han startet å lage brettspill fordi han synes det er gøy å komme på egne ideer og se om de fungerer i spillet. Han har til sammen laget to brettspill med «Donning the Purple». Det koster rundt 100 000 kroner å ferdigstille og sende ut et slikt brettspill.

- For å lage et brettspill trenger du først og fremst en ide. Og så må du teste ideen flere ganger. Jeg testet dette spillet hundrevis av ganger med papirlapper. Så kan man gjøre som meg å legge ut ideen på kickstarter og håpe at folk er interessert i å støtte det. Når pengene er samlet inn sendes bestillingen til en fabrikk i Kina, som lager de ferdig og sender til meg, og så sender jeg spillene videre. Jeg har nesten blitt ekspert på eksport og import etter et slikt prosjekt, sier Olsen.

Historieinteressert

Olsen fikk ideen til brettspillet da han hørte på en podkast om romerriket på denne tiden. Han har alltid vært interessert i historie og tenkte dette kun være en god idé. Handlingen foregår 600 år etter kristus, da Romerriket var ganske kaotisk og alle kjempet om å være den neste keiseren.

- Det virket ganske stressende å være keiser på denne tiden, så tenkte jeg å formidle det i et brettspill, sier Olsen.

Målet var å samle inn 100 000 kroner innen 22. mars, men allerede i begynnelsen av mars har han passert dette målet med over 60 000. Når spillet er ferdigprodusert sender Olsen spillet til alle de som har vært med på å bidra på Kickstarter.

I tillegg har han allerede solgt spillet til en butikk i England, og jobber med å selge til flere butikker i hele verden.

Pause fra den digitale verden

I det siste har Olsen lagt merke til at brettspill har blitt mer og mer populært. Han tror at det er blitt mer utbredt blant de fleste.

- Mange tror at man enten må spille monopol eller sjakk når man skal spille brettspill, men det finnes så utrolig mye mer der ute, for alle, sier han.

Han tror også at mange ønsker et avbrekk fra det digitale og å samles rundt et brettspill er en fin måte å samles på.

