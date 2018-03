Denne appen rykket opp på topplister over natten - men vil den ta over for Instagram?

De siste dagene har appen Vero toppet en rekke App Store-lister i ulike land. I skrivende stund ligger appen på førsteplass over mest populære gratisapper hos norske Itunes.

Dette til tross for at appen har vært tilgjengelig i nesten to år - uten å gjøre så mye ut av seg.

LES OGSÅ: Én tweet fra Kylie Jenner – og Snapchat raste 10 milliarder i verdi

Instagramutfordrer?

Ifølge Evening Standard har Vero nærmere enn million brukere, der rundt en halv million har dukket opp bare de siste dagene.

Dinside skriver at årsaken til den plutselige populariteten kan ha sammenheng med misnøyen brukerne av Instagram har vist. Dette med tanke på at tjenesten endret algoritmene sine slike at innleggene ikke kommer i kronologisk rekkefølge slik de pleide.

Vero skal nemlig være helt ufiltrert og servere innleggene i den rekkefølgen de faktisk er postet.

LES OGSÅ: Nå vil Instagram sladre på deg om du tar skjermdump

Mange typer innhold

Men hva er egentlig Vero? Det kan virke som om appen forsøker å være både Instagram, Facebook, Twitter og Spotify på en gang. Du kan dele bilder, tekst, lenker, i tillegg til å komme med anbefalinger om alt fra bøker, TV-serier og musikk.

Du kan også skille mellom «venner» og «følgere», hvilken relasjon dere har, og hva disse brukerne skal få tilgang til av det du deler.

For «venner« kan du kategoriesere dem som nære venner, venner eller bekjente. Når du skal dele for eksempel et bilde, kan du dermed velge hvilke grupper som får se det du deler. Kanskje det bare er passende for dine nærmeste, men ikke for fjerne bekjente eller helt fremmede følgere?

Foreløpig er appen gratis, men det er bare for den første millionen som laster ned appen. Dette skillet, skal vi tro folka bak appen selv, blir nådd rimelig raskt.

LES OGSÅ: Nå kan hvem som helst se bilder og video fra kartet på Snapchat