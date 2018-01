Disse 6 gamerkontoene bør du følge med på

Det er fortsatt lenge igjen til våren, så de mørke ettermiddagene kan med god samvittighet brukes foran PC'en.

Vi har plukket ut de kuleste spillkontoene på Youtube.

Det kan være på plass med en liten advarsel. I klippene som følger er det tilfeller av ufint språk, og noen klipp fra spill som har aldergrense 18 år.

LES OGSÅ: Disse 10 seriene er på topp i Trondheim

Hold deg oppdatert! Følg trd.by på Facebook

Pewdiepie

Navn: Felix Kjellberg

Spiller: Forskjellig

Kanskje youtuberen de fleste har hørt om? 28 år gamle Felix Kjellberg fra Göteborg startet sin Youtube kanal den 29. April 2013 som fikk navnet «PewDiePie» der han for det meste la ut klipp der han selv spilte spill som for eksempel «Happy Wheels», som er et kjørespill og «Amnesia» - et populært skrekkspill. Nå har han Youtube-kanalen med aller flest abonnenter, med over 60 millioner abonnenter. De fleste mellom 13 og 18 år.

LES OGSÅ: Disse guttene skrev nettopp norsk e-sporthistorie

Jacksepticeye

Navn: Sean William McLoughlin

Spiller: Forskjellig

Sean McLoughlin på 27 år ble født i Athlone. Han lagde kanalen sin i 2012 og den fikk navnet «Jacksepticeye». Han legger ut videoer av seg selv spille flere forskjellige spill. Nå har den energiske stilen hans gitt han over 17 millioner abonnenter som har ført han til 39. plass på listen over youtubere med flest abonnenter. Han følges stort sett av de mellom 13 og 18 år.

LES OGSÅ: - Mange tror gamere er einstøinger, men her ser jeg dem blomstre

Markiplier

Navn: Mark Edward Fischbach

Spiller: Forskjellig

Mark Fischbach, født i 1989 i Honolulu, startet kanalen 26. Mars 2012. Kanalen som fortsatt er aktiv er nå verdenskjent med 19 milliarder abonnenter. Det fører han 32. plass på listen over youtubere med flest abonnenter, og han følges stort sett av de mellom ti og 15 år.

LES OGSÅ: Tidenes oppdatering av Snapchat

Vanossgaming

Navn: Evan Fong

Spiller: GTA 5, Garry’s Mod, Call of Duty-World at War

Den 25 år gamle YouTube-stjernen Evan Fong, er også kjent som «Vanossgaming» eller «Vanoss». Han ble født i byen Toronto i Canada. Han spiller vanligvis «GTA 5», som er et populært skytespill, og legger ofte ut klipp av han selv med venner når de spiller. Kanalen ble opprettet 15. September 2011 og er nå på 26. plass på listen over youtubere med flest abonnenter, med over 22 millioner abonnenter, flest i alderen 13-18 år.

LES OGSÅ: Disse appene hjelper deg med nyttårsforsettene

CaptainSparklez

Navn: Jordan Maron

Spiller: GTA 5, Minecraft, Trials

Youtuber og musikkprodusent Jordan Maron bedre kjent som «CaptainSparklez» er født i 1992 i Los Angeles. «CaptainSparklez» ble laget i Februar i 2010 og ble hans fulltidsjobb i 2011. Han er nå millionær og kanalen har fått over 10 millioner abonnenter som gir han 151. plass på listen over youtubere med flest abonnenter. Han følges av den litt yngre garde mellom ti og 14 år.

LES OGSÅ: 5 grunner til å glede seg til at den gamle nintendoen kommer tilbake

Draegast

Navn: Kenneth

Spiller: Forskjellig

28-åringens konto «Draegast» ble opprettet 19. November 2006, men han laget ingen videoer før Juli 2012. Han spiller forskjellige spill, men hovedsakelig «Besiege», som er et bygge- og kjørespill. «Drae» har nådd omtrent 1,5 millioner abonnenter som gir han 3477. plass på listen over youtubere med flest abonnenter. Målgruppen hans er de mellom 12 og 18 år.

LES OGSÅ: Kristoffer vil gjøre dataspill til fysisk trening