Visste du at disse kjendisene var med i «Harry Potter»-filmene?

Fullblods fans har muligens fått det med seg allerede, men for fans av et mer halvblods-kaliber kan det dukke opp noen overraskelser her. En rekke utenlandske medier og Youtube-kanaler har oppdaget de mer skjulte stjernene, og KK.no omtalte ti av dem nå nylig. Kanskje det er på tide med et «Harry Potter»-maraton igjen, om det ikke ble noe av i jula?

1. Alfred Enoch

Mange kjenner han igjen som studenten i serien «How to get avay with murder», men Alfred Enoch var også med i «Harry Potter»-filmene som karakteren Dean Thomas.

2. Julianne Hough

Skuespilleren, countrymusikeren og den profesjonelle danseren har flere ganger deltatt i TV-programmet «Dancing with the stars», den amerikanske versjonen av «Skal vi danse». Hun har hatt roller i filmene «Burlesque», «Footloose» og «Rock of Ages». Hennes første filmrolle var faktisk i 2001, da hun var statist i «Harry Potter og de vises stein».

3. Frank Dillane

I dag er han kanskje mest kjent som Nick Clark i «Fear the walking dead», spin-off-serien til «The Walking dead». I Harry Potter spilte han gutten Tom Riddle, som senere ble kjent som «Han-du-vet» eller «Han-Hvis-Navn-Må-Være-Unevnt» - Voldemort.

4. Michelle Fairley

Selveste Catelyn Stark! Hun hadde et lite innhopp som moren til Hermione i filmen «Harry Potter og Dødstalismanene», men de fleste av oss kjenner henne nok fra «Game of Thrones».

5. Scarlett Byrne

Fans av serien «The Vampire Diaries» har nok sett Byrne her, men fra filmen «Harry Potter og Halvblodsprinsen» og resten av de kommende filmene var hun også med her, i Smygard som Pansy Parkinson.

6. Jamie Campbell Bower

Han spilte skurken Grindelwald som ung i «Dødstalismanene», men har også vært med i to av «Twilight»-filmene som rollen Caius.

7. Natalia Tena

Nok en «Game of Thrones»-skuespiller var med i filmene som en del av Føniksordenen, i rollen Nymphadora Tonks. Tena spiller karakteren Osha i «Game of Thrones».

8. Johnny Greenwood

I filmen «Harry Potter og Ildbegeret» arrangeres det et tradisjonelt juleball, med bandet Weird Sisters som holder konsert. Gitaristen her er faktisk Greenwod fra bandet Radiohead!

9. Warwick Davis

Han hadde faktisk to ulike roller i Harry Potter, som Professor Pirrevimp og gnomen i Flirgott i den første filmen. Han har vært med i flere «Star Wars»-filmer.

10. Verne Troyer

Troyer var den første skuespilleren som spilte gnomen i Flirgott, før Davis. Likevel er han nok mest kjent for å ha spilt Mini-Me i «Austin Powers».

