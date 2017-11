Gerald (16) drømmer om å forandre liv med musikk

Førstkommende fredag arrangeres Lyden av 2018. Da skal ni av de 22 demoartistene som er plukket ut til neste års Trondheim Calling spille.

- På fredag får vi se de trønderske demoartistene, bortsett fra to som ikke kunne stille, sier festivalsjef Thomas Ryjord.

Egentlig skulle det være elleve, men siden to ikke kunne fikk de med seg Jon Olav fra Ørsta. Han er involvert i Trondheim Calling, men ikke som demoartist.

Litt lettere på hjemmebane

Blant de ni som kan ses og høres på scenen fredag kveld, er rapperen Gerald Ofori (16) fra Risvollan i Trondheim. Trd.by skrev om den unge lovende trondheimsartisten allerede i mai.

- Dette blir ganske så spennende, sier han til Trd.by. Han legger til at han ikke er så fryktelig nervøs, siden han nettopp har spilt på Vill Vill Vest i Bergen.

- Så det føles litt lettere å skal spille hjemme i Trondheim.

Den unge mannen har allerede rukket å jobbe profesjonelt med musikk i over ett og et halvt år. Blant annet har han jobbet som musikkprodusent.

- Hvorfor meldte du deg på Trondheim Calling?

- Fordi jeg koser meg på scenen, og tenkte dette kunne være en god mulighet. Jeg følte det var ganske sannsynlig at jeg ble med, så jeg synes det var en god idé å søke, forklarer han.

Årets yngste deltager

Ofori legger snart bak seg et produktivt musikkår. Blant annet ga han ut låta «an$wering machine» der han debuterte som soloartist på video. Han er blitt lagt merke til av NRK P3 og ble nylig trukket fram av I-D Vice som en norsk artist man følge med på i år.

- Jeg har holdt på med musikk hele livet, men interessen blomstret i ungomsårene.

Til daglig går han på Charlottenlund videregående skole, og han sier at han ikke har staket seg ut noen klare mål for musikk-karrieren ennå.

- Det har jeg ikke tenkt ut ennå. Men jeg vet bare at jeg vil skrive sanger som mange kan relatere til, og at de som hører på kan få et personlig forhold til dem. Jeg vil endre noens liv med en sang. Ikke at jeg har kommet dit ennå, men det er et mål jeg har, sier den talentfulle trønderen.

Nå ser han fram til å lære mye på Lyden av 2018 og Trondheim Calling i februar.

- Det har vært mye bra framgang i år, og forhåpentlig skjer det enda mer bra til neste år, sier 16-åringen dagen før det braker løs.

- Hva tenker du om å være årets yngste deltager?

- Det gjør jo at man føler seg litt spesiell, medgir Ofori.

Klekkeklare unge talenter

Trondheim Calling er lavterskeltilbudet til unge artister, og festivalsjefen sier at de fleste demoartistene bruker å være i begynnelsen av 20-årene.

- Men så har vi også sånne som Ofori som bare er klekkeklare med kjempebra låter og har ting på stell i en ung alder, sier Ryjord.

Ryjord har vært festivalsjef siden Trondheim Callings start i 2011.

- Hvordan er nivået på arets demoartister?

- Nivået på Trondheim Calling har økt betraktelig, i likhet med kampen om plassen, svarer han og viser til over 400 artister som meldte seg på til neste års festival.

I tillegg forteller han at i takt med at snittalderen på demoartistene har gått ned, har også nivået økt.

- Det er lett å si at dette er artister vi kommer til å se mer av. Forhåpentlig er Trondheim Calling starten på noe større for dem.

- Hvorfor skal man ta turen innom på Lyden av 2018?

- Fredag får man muligheten til å se ti konserter for en hundrelapp, og man får muligheten til å se morgendagens hotteste artister før alle andre. Kanskje får man se neste Highasakite i en veldig tidlig fase? Lokker festivalsjefen, og understreker at det kjente bandet faktisk deltok på Trondheim Calling i 2012.

Ikke ei avslappende jul

Amanda Tenfjord (20) deltok på årets versjon av Trondheim Calling i februar, og derfor også på Lyden av 2017. Hun ble veldig glad da hun ble trukket ut som en av flere ivrige musikere.

- Det var veldig uventet. Jeg hadde ingen forventninger da jeg meldte meg på, sier hun til Trd.by.

Under Lyden av 2017 fikk hun spille med fullt band på scenen for første gang.

- Det var gøy. Men det var også en viktig kveld. Jeg gjorde jo ikke alt perfekt, og fikk konstruktiv kritikk av min mentor.

Hun jobbet deretter hardt med tilbakemeldingene fram til Trondheim Calling noen måneder senere.

- Det ble ikke mye avslapping i jula, for å si det sånn. Men det var det verdt, sier hun.

Og legger til at hun synes det er deilig å få konstruktiv kritikk.

- Det hjelper masse. Man blir ikke bedre uten. Jeg fikk tilbakemeldinger fra noen som hadde sett både Lyden av 2017 og Trondheim Calling at det var sykt stor forskjell.

- Et springbrett

Tenfjord skal også ta turen innom fredag.

- Jeg må jo få med meg årets artister. Jeg gleder meg veldig og tror det blir spennende.

Selv kaller hun Trondheim Calling et springbrett, og siden hun deltok i fjor har hun nytt godt av alle bieffektene som kommer fra å delta som demoartist. Blant annet spilte hun på både Bylarm og Pstereo, i tillegg til flere festivaler i sommer og konserter rundt omkring i Norge.

Hun er heller ikke fraværende under årets Trondheim Calling, da hun skal framføre et bestillingsverk fra hennes mentor Per Borten.

- Det blir veldig spennende, sier hun om konserten som blir på Samfundet i februar.

