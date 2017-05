På scenen i Trondheim for første gang på 14 år

De slapp nylig sitt ferskeste album "Good times", det åttende i rekken. Mando Diao er navnet på det svenske bandet som 27. mai kommer til Astrum i Brattøra for å lage liv.

- De går litt tilbake til den rocka starten. På konserten blir det en del fokus på det nye materialet, men de vil nok spille gamle låter også, har Markus Sletten, bookingansvarlig for konsertserien Astrum Unplugged tidligere uttalt.

Lenge siden sist

De blir omtalt som ett av vårt nabolands aller beste rockeband gjennom tidene, og har solgt over halvannen million eksemplarer verden over. På den tiden har de rukket å gjøre i overkant av 1 500 konserter i mer enn 30 land. Nå kommer de til bartebyen for første gang på 14 år.

- Det begynner å bli ei stund siden. Det var vel i 2003 vi sist var der, så det skal bli morsomt å komme tilbake. Jeg liker å være i Norge, forteller bandets bassist, Carl-Johan Fogelklou til trd.by.

Bandet skal nå ut på en turné som har både Skandinavia og Europa som destinasjoner. Konserten i Trondheim er også bare én av flere de skal holde i Norge.

- Det blir nok veldig kult. Vi har dessverre vært litt for lite i Norge den tiden vi har holdt på, så det skal bli spennende å se hvordan musikken vår blir tatt imot, fortsetter Fogelklou.

Vil se byen

Det var for rundt ett år siden bandet begynte å sette sammen det nye albumet. Det endte opp med tolv helt nye låter som nå skal deles med publikum.

- Nå er det bare å komme seg ut for å få vist hva det er vi har holdt på med. Det blir veldig morsomt.

Bassisten omtaler Norge som et av de vakreste landene i Europa, og håper at det i tillegg til konserten kan være muligheter for å leke litt turist.

- Jeg håper i hvert fall vi får tid til å se litt på byen. Det er ofte travelt med reising, intervjuer og alt annet i forbindelse med konsertene, men vi får satse på at det går fint.

Mando Diao Svensk band fra Borlänge i Dalarna.

Björn Dixgård, Carl-Johan Fogelklou, Daniel Haglund, Patrik Heikinpieti og Jens Siverstedt er bandets medlemmer.

Aktuell med albumet "Good times", bandets åttende album siden 2002.

