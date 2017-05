Klarer du å gjette hvilken sang som blir spilt mest i norske utdrikningslag?

Sommeren er høysesong for bryllup og pollen, og særlig førstnevnte er ganske kjekke greier.

Frieri, utdrikningslag, bryllupsfest, bryllupsreise - bare fryd og gammen!

Og alle som har satt sin fot innom et utdrikningslag (og forhåpentlig ut igjen) vet vel at disse ofte kan gå ganske heftig for seg.

Og at musikk (blant mye annet) er helt essensielt for en vellykket fest.

Flest lister i juni

Spotify har sett på over 5.600 spillelister laget spesielt for utdrikningslag i Norge, og har funnet frem til de godbitene av noen låter som blir spilt av oftest - både blant gifteklare kvinner og menn.

Ifølge den populære streamingtjenesten er juni måned den måneden i året hvor det opprettes flest utdrikningslagsspillelister av nordmenn.

Og gjett hvilken sang som er mest poppis blant begge kjønn?

Spice Girls-hiten «Wannabe», så klart!

Listene for han og henne har flere likhetstrekk enn bare topplåta, men brudene skiller seg litt ut ved at de nesten bare har med sanger av kvinnelige artister, mens brudgommene har gått for en god blanding.

Her er topp 10-listene hos begge kjønn:

Topp 10 hos brudgom to be

1. Spice Girls - Wannabe

2. Vengaboys - Boom, Boom, Boom, Boom!!

3. Journey - Don't Stop Believin'

4. Aqua - Barbie Girl

5. Haddaway - What Is Love

6. Postgirobygget - Idyll

7. Ace of Base - All That She Wants

8. Rednex - Cotton Eye Joe

9. Lou Bega - Mambo No. 5 (A Little Bit of...)

10. Lady Gaga - Poker Face

Topp 10 hos brud to be

1. Spice Girls - Wannabe

2. Beyoncé - Single Ladies (Put a Ring on It)

3. Britney Spears - ...Baby One More Time

4. Vengaboys - Boom, Boom, Boom, Boom!!

5. Aqua - Barbie Girl

6. Rihanna - Only Girl (In The World)

7. Rednex - Cotton Eye Joe

8. Lou Bega - Mambo No. 5 (A Little Bit of...)

9. Britney Spears - Toxic

10. Robyn - Dancing On My Own (uff da, denne var jo litt trist for en vordende brud...)