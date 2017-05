Slik finner du Netflix' skjulte skatter

For selv om man kanskje tar mye for gitt, er det faktisk mye man selv kan gjøre med selve appen Netflix, tekniske grep for å optimalisere tjenesten for nettopp deg og gjøre dine preferanser enda mer skreddersydd. Vi har tatt en nærmere titt på mulighetene i Netflix.

Tommel opp!

Netflix opplyser blant annet om at brukerne deres ikke synes helt klar over at ratingsystemet med tommel opp eller ned (tidligere stjernerangering) på film- eller serietitlene, egentlig er en funksjon som hjelper systemet med å finne liknende anbefalinger til deg.

- Rater du en film eller serie med tommel opp betyr det altså ikke bare at du likte tittelen, du hjelper også Netflix med å generere liknende typer filmer og serier til deg, forklarer Netflix Norge.

Skjult seerhistorikk

En annen nokså ukjent funksjon Netflix hinter oss om, er den som viser strømmehistorikken din.

Kanskje du vil snike på hva barna dine ser på av "styggedommer", eller bare ha en oversikt over strømmingen på kontoen din?

- Ved å sjekke siden "recent account access" får man opp tid, sted og hvilken enhet som sist ble brukt til strømmingen. Siden "viewing activity" viser imidlertid de konkrete titlene som er sett på.

Denne funksjonen kan også være god å ha om man mistenker noen for å ha brukt kontoen din uten tillatelse, enten personen er sønn, datter eller i verste fall hacker!

Manuell overstyring av "min liste"

Mange har også forespørsler rundt "min liste" og mulige grep man kan gjøre her, forklarer Netflix oss.

Det er enkelt å forandre rekkefølgen på titlene man legger til i "min liste". Følg linken www.netflix.com/mylistorder og man kommer til et valg hvor enten Netflix gir deg anbefalinger øverst i listen, eller man kan manuelt endre rekkefølgen her.

- Her kan man bare trekke ned og forandre listen som du selv vil, noe som også gjør at man kan rangere de titlene man vil se øverst og de minst interessante nederst.

Tre andre kjapper tips

Det er viktig å presisere at ulike plattformer som tv, pc, nettbrett, mobil, osv, har noe ulike funksjoner innen innstillingsmuligheter.

Bor du i en større husholdning har du kanskje opplevd både treigere og hakkete streaming. Heldigvis bedres både streaminghastigheten og kvaliteten stadig for folk flest, også uten de dyreste nettabonnementene, men undersøkelser gjort rundt streamingkvaliteten har vist at man får bedre dekning for HD-streaming på dagtid enn kveldstid. Altså, jo flere som ser Netflix via samme nettverk, jo mer trafikk og tøffere er det for appen å streame HD-kvalitet, for ikke å snakke om Super- og Ultra-HD.

Det kan være lurt å lukke programmer og andre apper som står og går på dataen, nettbrettet eller mobilen underveis.

Skulle du uansett være nysgjerrig på hvordan det står til med hastigheten og nettverket ditt kan du gå inn på "innstillinger", så på "få hjelp" og videre bla nedover til "sjekk nettverket".

Her sjekker du både serverhastighet og internettkobling, noe som kan være greit om du føler det går litt vel tregt en eller annen gang.

Ser du Netflix på pc finnes det under "innstillinger" en mulighet for å skru av den automatiske igangsettingen av neste episode. Dette kan være greit i tilfelle du ikke er bingesyk og sluker fem episoder i ett, og heller vil puste og gå på do imellom episodene. Forandringen av denne funksjonen trer imidlertid umiddelbart i kraft også på tv-appen og alle andre enheter du bruker.

