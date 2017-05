Netflix bekrefter sesong 2 av denne populære serien

Endelig er det offisielt: Netflix fornyer 13 Reasons Why. Serien er basert på boka fra 2007 med samme tittel, melder Deadline.com . Nøyaktig når andre sesong blir sluppet er ikke offentliggjort ennå, men nå vet vi iallfall at det skjer, og at det vil skje i løpet av 2018.

Mens første sesong i stor grad fokuserer på hvorfor videregående-eleven Hannah Baker velger å avslutte sitt eget liv, vil andre sesong i stor grad fokusere på resten av karaktergalleriet og hvordan de kommer seg videre i livet.

Som trd.by tidligere har omtalt er Selena Gomez en av produsentene. Hun skulle i utgangspunktet spille Hannah, men trakk seg fra rollen:

- Jeg vet hvilken kult-effekt boken har skapt. Derfor ønsket jeg ikke å være med i serien, uttalte Gomez til The Hollywood Reporter i mars.

LES OGSÅ: Dette blir siste sesong av Skam

LES OGSÅ: Den amerikanske versjonen av Skam kan komme snart

Godt mottatt

13 Reasons Why tar opp temaer som psykiske lidelser, mobbing i sosiale medier og voldtekt. Budskapet er rett og slett det mange kjente på kroppen i løpet av sin egen ungdomstid: tenåringskulturen kan være ekstremt tøff.

Den brutale skildringen av blant annet voldtekt og selvmord har fått både fagfolk og organisasjoner som jobber med mental helse til å reagere. Det ser imidlertid ikke ut til å påvirke seernes interesse hvis vi skal tro Netflix. Streamingtjenesten hevder nemlig at serien har fått god mottakelse ifølge Deadline.com.

Selv om Hannahs selvmord har fått desidert mest omtale, uttaler flere fans at de ønsker å vite mer om karakterens utvikling. Jessica Davis ble i likhet med Hannah utsatt for voldtekt, men i motsetning til Hannah valgte hun å snakke om overgrepene hun ble utsatt for. Alex Standall valgte også å forsøke å avslutte sitt eget liv, men døde han egentlig? Og hva med Tyler Down som selv har kjent trakassering på kroppen?

LES OGSÅ: Denne Sex and the City-teaseren har du ikke sett før



Mange historier å fortelle

På spørsmål om det kommer en sesong 2, har Selena Gomez tidligere sagt følgende til The Hollywood Reporter:



- Vi vet at alle karakterene bærer på sine egne unike historier. Så vi får se hva som skjer videre.



Justin Prentice som spiller voldtektsmannen Bryce, har gått enda lenger i å antyde at han mener at serien burde bli fornyet:



- Det er så mange historier igjen å fortelle om disse folka. Jeg tror de fleste på castet, meg selv inkludert, er like spente på hva som skjer videre, uttalte Prentice til Entertainment Weekly .

For både Gomez og Prentice går dermed ønsket om å bli bedre kjent med resten av gjengen i oppfyllelse.

LES OGSÅ: Hackere krever penger for Netflix-serie

LES OGSÅ: 1 av 5 unge har hatt sex mot sin vilje