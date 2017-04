Lite å gjøre i påska? Sjekk ut disse 10 filmene

Påske er for mange synonymt med ski og kos, men på kveldstid kan det være digg å slappe av med noe annet enn NRKS tradisjonelle påskekrim. Så, hva skal vi egentlig se på? Vi har tatt en prat med Travis Alexander Ravn (26), som studerer film-og videoproduksjon på NTNU.

Han har anbefalt 10 filmer som passer perfekt til påskehelga– enten du sitter hjemme eller på hytta.

«Everest» (2015)

Regi: Baltasar Kormákur

Sjanger: Action, eventyr, drama

Basert på Mount Everest-ekspedisjonen i 1996 ledet av Rob Hall, viser denne filmen tragedien som forekom under forsøket på å ta seg opp til verdens høyeste fjell. To grupper med klatrere setter morgenen 10. mai 1996 ut for å nå toppen på Everest, og uten forvarsel kommer en voldsom snøstorm som blir livstruende for alle. En rørende film som viser hvor mye noen er villig til å risikere for å oppnå drømmen.

- Dette er en spenningsfilm, og underholdningsmessig har den høy verdi. Jeg synes filmen og historien er behandlet veldig bra – visuelt sett er det en veldig sterk film. Den passer godt til påsken, sier Ravn.

«Fritt Vilt» (2006)

Regi: Roar Uthaug

Sjanger: Horror

En vennegjeng drar til fjells for å stå på ski i det flotte vinterværet, men stemningen snur raskt når Morten Tobias (Rolf Kristian Larsen) brekker foten, og de tar seg inn på et forlatt fjellhotell. Over natten begynner ting å skje, og Jannicke (Ingrid Bolsø Berdal) forstår raskt at de ikke er alene på hotellet. Dette starter en kamp for livet, der de én etter én forsvinner. Det gjør ikke ting lettere at Morten Tobias har et brukket ben og må ha hjelp til å gå. Men den ressurssterke Jannicke nekter å gi opp.

- Jeg synes «Fritt Vilt» er en utrolig stilig splasherfilm fra Norge. Denne så jeg faktisk på Ramaskrik-festivalen ute i skogen, så det var kjempegøy. Den er veldig sesongbasert, og en vinterfilm som passer seg godt nå i påska.

«Flukten fra Hønsegården» (2000)

Regi. Peter Lord, Nick Park

Sjanger: Animasjon, eventyr, komedie

De er høns, og de er innestengt på en hønsegård – dømt til et liv i fangenskap. Hønene drømmer om et annet liv, noe som virker umulig inntil hanen Rocky kommer flyvende over gjerdet. Han blir deres redning, og får i oppdrag å lære hønene å fly slik at de kan unnslippe sin tragiske skjebne. Det viser seg å være en større utfordring enn de skulle tro, og alle hønene settes i hardtrening før det endelige fluktforsøket.

- Denne er jo nesten litt skummel, men mest artig. Det er en stund siden jeg har sett den, men jeg husker at det var en herlig filmopplevelse. En litt brutal familiefilm, men primært sett en moro film.

«Eddie the Eagle» (2016)

Regi: Dexter Fletcher

Sjanger: Komedie, drama

Taron Egerton portretterer i denne filmen «Eddie the Eagle» – den berømte engelske skihopperen Eddie Edwards, som i 1988 ble Englands første skihopper siden 1929. Helt siden barndommen har han drømt om å delta i OL, og nekter å gi opp til tross for flere nederlag. Ved hjelp av treneren Bronson (Hugh Jackman) blir OL-drømmen en virkelighet. «Eddie the Eagle» –en underdog i sporten, men elsket av folket.

- Dette er en godfilm. Man sitter hele tiden og heier på «Eddie the Eagle». Generelt syns jeg bare denne filmen er så herlig, med en kjempekarismatisk person som har så lyst, og man vil så gjerne at han skal vinne. Den er rett og slett kjempefin.

«Shutter Island» (2010)

Regi: Martin Scorsese

Sjanger: Mystery, thriller

På en øy med et sykehus for psykisk syke kriminelle i 1954 har en U.S. Marshal, Teddy Daniels (Leonardo DiCaprio), blitt hentet inn. En morder har forsvunnet, og det er hans jobb å finne henne. Sammen med partner Chuck Aule (Mark Ruffalo) undersøker de øya, og finner ut at noe ikke stemmer. Legene nekter ham tilgang til pasientjournaler, og ser ut til å holde noe skjult for etterforskningen.

- Dette er faktisk en av filmene som gjorde at jeg ble ganske interessert i film selv - den har en spesiell plass i mitt hjerte. Regissør Martin Scorsese og Leonardo DiCaprio er en fantastisk kombinasjon.

«The Village» (2004)

Regi: M. Night Shyamalan

Sjanger : Drama, mystery, thriller

En liten 1800-talls landsby lever fredelig og alene midt i skogen. I områdene rundt finnes det farlige skapninger. Men så lenge de ikke trår over sine landegrenser og inn i skogen får de være i fred. Blinde Ivy Walker (Bryce Dallas Howard) bestemmer seg for å ta seg gjennom skogen og inn til byen når hennes forlovede blir knivstukket. Uten medisiner vil han dø, og hun blir nødt til å trosse frykten for monstrene.

- Denne har elementer av rødhette og ulven i seg. The Village kan gjøre seg godt om noen sitter på hytta! Gjennom filmen er man ikke sikker på hvem man skal være redd for, og det er det som er ekkelt med filmen.

«Argo» (2012)

Regi: Ben Affleck

Sjanger : Drama, historie

Filmen baserer seg på den hemmelige redningsaksjonen som ble utført i Iran i november 1979. Seks amerikanske diplomater har kommet seg i skjul under stormingen av den amerikanske ambassaden i Teheran, Iran, der 66 amerikanere blir tatt som gisler. Den amerikanske regjeringen sender inn Tony Mendez (Ben Affleck) for å redde dem, da det er bare et tidsspørsmål før de blir oppdaget.

- Etter min mening reddet denne Ben Affleck sin karriere, som både har regi og spiller hovedrollen. Dette er jo en kjempefilm. Denne er også basert på en sann historie, og svært interessant.

«Aberdeen» (2000)

Regi: Hans Petter Moland

Sjanger : Drama

Med regi av norske Hans Petter Moland får vi i denne filmen se Stellan Skarsgård med motspiller Lena Headey, kjent som Cersei i «Game of Thrones», som far og datter. Et intenst og nydelig familiedrama, der Kaisa (Headey) motvillig henter sin norske far (Skarsgård) til Skottland da dette er hennes døende mors ønske.

- Denne handler om en kvinne som må finne sin tungt alkoholiserte far, og den bilturen de må ta for å komme hjem. Og hvordan de blir kjent og jobber gjennom sine problemer. Dette er deilig, «bli kjent-film».

«Seven» (1995)

Regi: David Fincher

Sjanger: Krim, drama, mystery

To detektiver (Morgan Freeman og Brad Pitt) jakter på en brutal seriemorder (Kevin Spacey), som rettferdiggjør de grusomme handlingene sine med de syv dødssyndene. De finner etter hvert ut at seriemorderen bruker disse som inspirasjon, og kommer nærmere og nærmere å fakke ham. Filmen ender med et intenst møte mellom alle tre, som fører til en uventet avslutning.

- Det er uunnværlig at krim blir et tema til påsken. Og en utrolig god krimbasert film er «Seven». Den er kjempebra, og skuespillerstallen er herlig. Den har noen ekle elementer ved seg. Regissør Fincher er veldig flink til å antyde det fæle, men ikke nødvendig vise det. Man ser det istedenfor for seg.

«Zodiac» (2007)

Regi: David Fincher

Sjanger: Krim, drama, thriller

Denne amerikanske thrilleren baserer seg på den sanne historien om Zodiac-seriemorderen på 60- og 70-tallet i California. Han terger politiet med kryptiske beskjeder, og sender dem blodmerkede klesplagg. Medvirkende i filmen er skuespillere som Jake Gyllenhaal, Robert Downey jr. og Mark Ruffalo.

- Dette er enda en David Fincher-regissert film, og kanskje en av hans mest undervurderte verker. Og i tillegg basert på en sann historie.

«Babycall» (2011)

Regi: Pål Sletaune

Sjanger : Horror, thriller

Anna (Noomi Rapace) flytter inn i en høyblokk på Linderud sammen med sin sønn på 8 år, etter å ha fått nye identiteter på grunn av en voldelig eksmann. Den overbeskyttende moren skaffer seg en babycall for å kunne overvåke sønnens rom i tilfelle han skulle dukke opp igjen. Så slår mystiske og urovekkende lyder inn på babycallen, og det kommer fra et annet sted i blokka.

- En veldig spennende film. Nesten alt i filmen skjer i en liten, klaustrofobisk blokkleilighet, og det er ganske ubehagelig. Kristoffer Joner er utrolig god i denne filmen. Han er jo en helt fantastisk skuespiller.