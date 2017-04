Denne Sex and the City- teaseren har du aldri sett før

For oss som er født på 80-tallet, er åpningsscenen til Sex and the City, kanskje ett av de mest ikoniske TV-øyeblikkene ever. Entertainment Weekly avslører imidlertid at i seriens spede begynnelse var det ikke selvsagt at Carrie skulle valse rundt i et hav av tyll. Ikke var det meningen at en buss som hadde spalta hennes på forsiden skulle grise til klærne hennes, heller.

I den eksklusive sniktitten som senere har blitt publisert på Youtube, avslører EW at vi kunne blitt kjent med et moteikon med en mer nedtonet stil.

- Det var to garderober. Den ene var den tutu, men vi laget også en scene hvor Sarah Jessica hadde på seg en blå kjole og ikke bli sprutet; i stedet, turer hun når hun ser annonsen, forteller kostymedesigner Patricia Field til nettstedet.

Tutuen som har tatt av siden New Yorks kanskje mest fashionable spaltist brukte den, kostet i underkant av 5 dollar, og ingen på settet hadde drømt om at den skulle bli så etterspur.

- Produsentene forstod ikke greia, men Sarah Jessica og jeg stod på vårt. Produsenten gikk til slutt med på det, men ville se andre antrekk. Så vi filmet denne scenen i tillegg. Når vi så tilbake, kunne ikke tuten vært mer riktig - den er det perfekte bilde på hvordan Carrie danser gjennom hverdagen i New York, sier Field.