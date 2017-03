5 filmer for en søndag på sofaen

Liker du romantiske komedier, actionfilmer med eksplosjoner eller skikkelig tørr humor? David Hasselhoff eller Nicholas Sparks? Da bør du se en (eller flere) av filmene vi har funnet frem til deg.

Du vil ikke angre.

1. Kung Fury: – Instant kultfilm

Tretti minutter med hipstergrafikk, pastellfarger, dinosaurer, Hitler, David Hasselhoff og vikinger, finansiert av Kickstarter.

Musikkvideoregissør og reklamefilmmann David Sandberg er mannen bak filmen som kommer til å gi deg en halv time med kontinuerlig latterkrampe, og filmen (som hadde premiere på filmfestivalen i Cannes i 2015) har så langt blitt sett 25 millioner ganger på YouTube.

I Kung Fury møter vi politimannen med samme navn, som etter å ha sett partneren sin bli kuttet i to av en ninja, blir blitt av en kobra og truffet av lynet på en og samme tid. Istedenfor å dø, slik normale folk ville ha gjort i en slik situasjon, får Kung Fury super kung fu-krefter.

2. The Longest Ride: – Chick-flick fra Nicholas Sparks

Enda en film basert på en bok av Nicholas Sparks, mannen som spesialiserer seg i å få kvinner, og noen menn, til å hikstegråte i sofaen (les: The Notebook).

Filmen forteller historien om Luke og Sophia, to unge mennesker som møtes ved en tilfeldigvis og opplever «kjærlighet ved første blikk». Hyggelig når sånt skjer!

Men som vanlig er ikke kjærlighet nok i den virkelige verden, for våre to villfarne elskere kommer fra to forskjellige verdener og sliter med å kombinere dem.

Superhunk Scott Eastwood (sønn av Clint) er filmens eye candy, og har som de fleste Sparks-karakterer en sterk aversjon for t-skjorter og andre plagg som dekker overkroppen.

Finn frem den glutenfrie brownien, søtpotet-chips eller chia-pudding, og benk deg i sofaen for en skikkelig jentekveld.

3. Nightcrawler: – En sjarmerende sosiopat

Jake Gyllenhaal er umenneskelig creepy i denne filmen, som handler om en fyr som er på desperat jobbjakt.

Skrupelløs og besatt faller han inn i yrket som kameramann for LAs krimjournalistikk, og jager sirener over hele byen for å filme dødsulykker i grusomme detaljer. Etterhvert begynner linjene mellom å finne en ulykke og å være medvirkende til en ulykke å bli noe uklar, og det er på dette tidspunktet det kommer til å begynne å gå kaldt nedover ryggen på deg.

Advarsel: Du kan komme til å utvikle et noe vanskelig elsk/hat-forhold til Gyllenhaal etter å ha sett denne filmen. Ingen har spilt sosiopat på en så eiendommelig måte siden Christian Bale briljerte som Patrick Bateman.

4. Edge of Tomorrow: – Gi Tom Cruise en sjanse!

Det er «ingen» som liker Tom Cruise lenger, med unntak av regissørene som fortsetter å gi ham hovedroller i actionfilmer med romvesen-tematikk.

Edge of Tomorrow er også en actionfilm med romtematikk, og passer sikkert fint inn med Cruises mye omtalte Scientology-livsstil. Men den er også en solid actionfilm og hvis du ikke har sett den så er i dag dagen!

Cruise spiller kontorrotte William Cage som blir kastet inn i krig når romvesner angriper jorden. Han dør relativt tidlig på sitt første oppdrag, men som i dataspill våkner han til live igjen på begynnelsen av dagen og får en ny sjanse til å kjempe.

Som krigsutgaven av Groundhog Day lærer og forandrer også Cage etterhvert utfallet av dagen, og teamer opp med Rita, som opplever samme time-lapse, for å slåss tilbake mot romvesnene.

5. Bad Johnson: – Hysterisk morsom

OK. Premissene for denne filmen høres så utrolig dårlig ut at det nesten ikke skal være lov å anbefale den, men stol på oss:

Den er faktisk veldig morsom!

Etter å ha ødelagt enda et forhold fordi han ikke klarer å la være å sjekke opp damer, ønsker Rick Johnson (Cam Gigandet) at penisen hans bare skal la han være i fred en stund. Resultatet?

Han våkner opp neste morgen ut noen ting nedentil, og finner ut at penisen i tillegg har blitt til en faktisk person. Og han er en skikkelig «dick». Det er høres ut som stilen til en 14 år gammel gutt, men på lik linje med Sharknado er ikke slike filmer alltid en dårlig idé.

