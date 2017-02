Fem Tinder-stereotyper som du garantert har sett

Hva gjorde folk før Tinder? Snakket med folk face 2 face? Det er uansett overflødig i disse dager. Nå kan du finne din rette ved å sveipe bilder til øst og vest på smarttelefonen din.

Hvis du er en av de mange håpefulle Tinder-brukerne, har du ganske sikkert støtt på en av disse karakterene:

Denne saken ble først publisert 07.10.2016, men tas frem igjen til glede for nye lesere.

Turentusiasten

Tightsen og den fargesprakende wind-breakeren er selvfølgelig på, der du med tommelen opp på en liten ås et eller annet sted i Norge. Øreproppene, som antageligvis pumper ut noe fra topplista fra Spotify, er godt plantet i trommehinna. En ordentlig frilufts-friskus, altså. Etter økta er det rett hjem for å spise en skål med vaniljekesam med noen friske bær attåt.

Globetrotteren

Kritthvite strender med asurblått hav. Du står med ryggen til, ikledd en tight shorts, singlet og solhatt. Hodet ditt ser mot himmelen og armene slår ut i lufta for å demonstrere hvor fantastisk du har det på tur in the outland. Kanskje har du også et inspirerende sitat, gjerne på engelsk, om hvor givende det er å være på reisefot.

Hva er galt med Trondheim, regn og Korsvika, lizzm?

Party-løva

Du står der glisende med en venn/venninne i armkroken og et glass med sprudlevann i hånda. Fjeset ditt er et eneste stort glis, kanskje gjør du en liten grimas, det er ikke kjedelig når du er på fest.

Life of the party, indeed, der du bruker 73 prosent av kvelden på å legge ut bilder av verdens beste bestevenner. Og deg selv, da. Mest av deg selv.

Animal lover

Ikke på DEN måten. Når du skal nå ut til det motsatte kjønn, så er det en selvfølge at hunden/katten/hesten/skilpadda di skal være en del av markedsføringen.

Det kan jo aldri slå feil. Eller? <Swipes left>

Adrenalin-junkien

Du er ikke A4, å neida. Basert på Tinder-bildet er strikkhopping, parasailing og fallskjermhopping en del av hverdagen din, og det må du vise til dine fremtidige Tinder-dates (selv om du kun har gjort det en gang). Fallskjermhopping er kanskje å ta litt hardt i. Du hopper fra et fly med en person påklistret på ryggtavlen, som har en fallskjerm på sin rygg. Gi den personen litt kred.