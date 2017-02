Her de fem beste redigeringsappene

La oss bare innrømme det, de aller fleste av oss bruker et eller annet redigeringsverktøy før vi publiserer bildene våre på sosiale medier.

Men i et hav av redigeringsapper er det ikke alltid like lett å vite hvilken app man faktisk skal velge. Derfor har vi samlet sammen et knippe av de beste som finnes der ute.

Kanskje det blir lettere å redigere bildene dine etter at du har lest dette?

Lik trd.by på Facebook

1. VSCO cam

VSCO, eller Visual Supply Company som den egentlig heter, er kanskje den beste redigeringsappen for redigering av bilder på mobil. Det er denne appen svært mange bloggere og fotografer sverger til, og den gir deg alle funksjonene du trenger, både som nybegynner og mer erfaren.

Selve layouten til appen ser profesjonell ut, noe som gjør at man med én gang føler seg litt mer profesjonell selv også.

I denne appen kan du velge mellom en haug av filtre, man kan endre lysstyrke, fargetone, kontraster, klarhet og hudtone. I tillegg kan du rette opp skjeve bilder, og beskjære og rotere bildene dine.

Når redigeringsjobben er unnagjort kan du velge å enten lagre bildet, eller dele det direkte fra VSCO til Facebook, Twitter eller Instagram.

2. Instagram

De fleste har vel hørt om filtrene Valencia, Sierra eller Lo-Fi? Men fra å bare ha muligheten til å legge på et begrenset antall filtre, gir Instagram nå brukerne muligheten til å velge blant langt flere av dem. I tillegg til å redigere bilder på flere andre måter.

Instagram har med andre ord klatret opp igjen og er nå en av de bedre redigeringsappene.

Nå kan du også laste ned Boomerang, som er nok en gratisapp fra Instagram, hvor du kan legge ut korte videosnutter. Layout er enda en slik tilleggsapp fra Instagram, hvor du kan sette sammen flere av bildene dine og lage en collage.

3. Whitagram

Ønsker du at hele bildet ditt skal vises, uten at Instagram tilpasser det og gjør at deler av bildet ikke får plass i appen sin firkantede bildemal? Da er Whitagram et godt alternativ.

Her kan du redigere bildet slik at det får den trendy hvite rammen rundt bildet ditt.

Eller du kan velge å ha rammen rundt i lilla, blå, grønn, gul eller kanskje rosa? I denne appen kan du også for eksempel legge til tekst eller fancy figurer oppå bildet ditt!

4. Camera+

I denne appen kan du blant annet velge ulike "scenes" som portrett, mat, natt, solnedgang eller konsert. I tillegg kan du gå inn i "the lab" for å for eksempel gjøre bildet mer blurry eller klarere, eller for å stille på skygger.

Det finnes selvfølgelig også et stort utvalgt av filtre i forskjellige kategorier, som "retro", "analog" og "hollywood".

Og sist, men ikke minst, bør det nevnes at du i Camera+ kan legge på ulike rammer rundt bildene dine.

5. Snapseed

Snapseed kan være litt forvirrende ved første øyekast, men er en bra app å bruke når man skal redigere bildene sine.

Her kan du velge blant mange filtre med ulike funksjoner, i tillegg til at eksponeringsfunksjonen i appen fungerer spesielt bra.

Apper er vel og bra, men bruker du mobilen for mye? Kjenner du deg igjen i dette er svaret trolig ja!

Denne saken ble først publisert 04.01.2016, men er tatt frem igjen til glede for nye lesere.