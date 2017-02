Vi avslører: Her er byens hemmelige nattklubb

- I fjor valgte vi en kjeller på Brattøra, i år er det tomme butikklokaler i kjøpesenteret som står for tur. Nytt av året er to scener for å kunne vise fram en enda større bredde DJ-er. Dette skjer "once in a life time", så her er det bare å møte opp, oppfordrer markedssjef i Trondheim Calling, Wenche Sundt Bendixvold-Ryjord.

Blant DJ-ene som spiller er #humstadfratwitter, Seksuell og Freek-i-netter. I tillegg har Jacobsen & Svart en egen kaffe- og cocktailbar, arrangøren selv har rigget til en festivalbar, mens Bror og E.C. Dahls har gått sammen om en burgersjappe. Crispin Glover Records har åpnet en pop up vinyl- og merchbutik. Kulturrom har egne lokaler det blir live-sendinger.

Vær ute i god tid. Fjorårets HYSJ ble en stor suksess. Lokalet hadde kapasitet på 500 personer, og var fullt til enhver tid. Selv om det er to scener i år, forteller Bendixvold-Ryjord at kapasiteten er den samme, så det kan være lurt å møte opp i god tid for å få plass.

- Når konsertene ellers i hallen avsluttes blir det raskt fullt, så jeg vil anbefale å være ute i god tid, sier hun.

Konseptet med hemmelig nattklubb er hentet fra andre steder i Europa. Da det ble lansert ifjor var festivalen spent på responsen, men Bendixvold-Ryjord forteller at responsen har vært over all forventning:

- Jeg tror folk liker å vite at noe skjer, men ikke helt hvor. Det gir en eksklusiv atmosfære, og gjør kvelden mer spontan, avslutter hun.