13 ting du garantert hater på flyet

Det er Europeiske reiseforsikring som har gjort en undersøkelse for å kartlegge de tingene som irriterer oss aller mest på flyturen.

Det er bare å innrømme det en gang for alle, vi har alle en greie som får oss til å se rødt. Hele 95 prosent av nordmenn har noe de irriterer seg over på flyreisen, og det er særlig to ting som går igjen. Vi har gått gjennom undersøkelsen, og samlet de 13 tingene folk irriterer seg mest over. Og det som troner på førsteplassen kommer neppe til å overraske deg. Vi advarer herved mot en noe grinete framtoning.

1. Barn som herjer i setet foran deg

Kids med klissete fingre, skitne joggesko og fullstendig høy på sukker i setet bak deg er selve marerittet. Tenk deg at du har seks timer igjen av flyturen og allerede før take off har ungen sparket på deg prolaps.

2. Berusede reisende

Ingenting er som å boarde flyet å innse at vedkommende ved sin side er så påseilet at h*n allerede nå har lokalisert spyposen. Da er det bare å stemme i som korist når sidemannen kommer til refrenget i "Det går likar no".

3. Legger setet helt bakover

Du har akkurat funnet en behagelig posisjon, fått en kopp kaffe og POFF. Personen foran deg har launchet setet så langt bak at du har kaffekoppen under haka (og pent fordel i skrittet sånn at det ser ut som du har hatt et lite uhell) og knærne bak ørene.

4. De med masse håndbagasje

Andre følger faktisk reglene til flyselskapet. Andre sjekker inn, tar hensyn og er høflig. Også har du de som presser på med åtte taxfree-poser, ei barnevogn, weekendbag og et maleri på 2x2 meter. Og du kan vedde på at alt skal i hylla rett over deg.

5. Barneskrik

De fleste av oss skjønner at denne er vanskelig. Lufttrykket er vondt i ørene, lenge å sitte i ro og sikkert fryktelig kjedelig om du er tre år. Men innerst inne finnes det en god del av oss som vurderer å skjære av oss ørene og hoppe ut nødutgangen når hylekoret begynner, selv om vi smiler forståelsesfullt til både mor og far.

6. De som på grunn av størrelsen tar opp to seter

Det er bare litt urettferdig. Og totalt upolitisk korrekt å si noe som helst. Derfor gremmes vi litt i stillhet. Det er også grunnen til at denne undersøkelsen er anonym.

7. De som hører på høy musikk

Hele poenget med et headset og øreplugger skal jo være at ingen andre hører musikken. Men når medpassasjeren spiller metal så høyt at du knapt hører deg selv tenke, da kjenner man irritasjonen bygge seg opp. Men hey, det kunne vært verre. Det kunne vært trance, liksom.

8. De som er utålmodige med å ta ut håndbagasjen

Flyet har stoppet, setebeltet kan du ta av. Det betyr ikke at du trenger å fly opp som en ninja, kaste deg over alt og alle for å rive opp den luka, klaske sekken din i hodet på tre andre for så og presse deg ut først. Alle kommer ut! PUST.

9. De som prater i ett nær deg

Du har hatt en sykt travel dag og har et par timer på flyet du planlegger å bruke til å slappe av. Uheldigvis skal de tre på raden foran deg ha en høylytt reunion fra ungdomsskolen og du får høre om alle de har ligget med siden 1996.

10. De som hoster hele flyturen

Det skulle vært en lov mot konstant hoste på fly. Det er akkurat som man serbakterier fly ut av munnen og klistre seg på andre. Isj.

11. De som setter på mobilen med en gang flyet lander

Okei, undertegnede innrømmer å gjøre dette selv. Men skjønner greia, det gårjo an å vente litt. Bittelitt.

12. De som hele tiden går i midtgangen

Så fremt vi ikke snakker om en flytid på minst syv timer er det kun lov å gå i midtgangen når du må på do. De som på død og liv skal bøye og tøye mellom seteradene burde få freshet opp normale grenser for intimsone.

13. Ingenting av dette

Det finnes altså folk som ikke irriterer seg over noen av de tolv punktene. Altså glade mennesker som ikke blir sure og røde i fjeset av andre folks uvett. Vi skjønner det ikke, men innser at det trolig finnes bedre mennesker enn oss der ute. Og godt er det.