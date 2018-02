Nora skulle bare blogge i tre måneder - det ble til sju år

- Hvilke tilbakemeldinger har du fått etter at du avsluttet bloggingen din?

- Mange. Leserne synes jo ikke det var noe artig. Jeg hadde ikke akkurat forventet at noen skulle si: «Endelig, det var på tide», flirer Nora Fredagsvik.

- De synes det var trist, men nå ble det jo sånn. Tilbakemeldingene har vært veldig hyggelig lesing. Fra folk som har brukt tipsene mine mye. Det hadde vært kjipt om ingen reagerte.

LES OGSÅ: Trondheimsbloggeren avslutter etter sju år

- Hva skjer sånn rent teknisk på bloggen?

- Jeg kommer ikke til å stenge den. Det er så sinnssykt mange oppskrifter, tips og innlegg at det skal få stå som det er. Det eneste som er nytt er at jeg ikke kommer til å logge inn noe mer.

LES OGSÅ: Dette tjener bloggerne og insta-stjernene i Trondheim

Fortsetter på Instagram

- Jeg skal fortsatt være på Instagram, selv om det blir litt annet. Det blir ikke så mye skriving lengre.

- Kan man si at det er en trend at Instagram er den nye bloggen?

- For min del har jeg 40.000 følgere på Instagram - så mange lesere hadde jeg ikke på bloggen. Det er klart det er lettere å følge noen på Instagram, enn å gå inn og ut av nettsider. I tillegg er det enklere å vise helheten på sosiale medier som Snap og Instagram. Det kan fort bli litt stivt på bloggen, men i instaverdenen vises det som det faktisk er. Men om det er den nye bloggen er vanskelig å si, det er jo veldig populært med blogg ennå. Men plutselig kommer det nye flater, så en dag kanskje?

LES OGSÅ: Fitness-Nora om graviditeten: - Helt forferdelig å se ut som en hvalross

Begynte for å fremme fitness

Nora opprettet bloggen sin i 2011.

- Jeg begynte å blogge fordi jeg skulle stille i NM i fitness, og på den tiden så var det så få som visste hva det var. Det var mange som trodde det var bodybuilding, og lurte på om jeg skulle begynne å bole og bli stor. Så jeg startet for å vise veien til fitness og vise hva det er for noe. Egentlig skulle jeg bare blogge fra juli til september, og avslutte bloggen etter konkurransen. Men i mellomtiden hadde jeg fått så mange lesere og sponsorer, så da tenkte jeg at dette kan jeg jo ikke slutte med, sier den humørfylte trønderen.

Er det noe som engasjerer deg ekstra mye? Skriv til oss! Send debattinnlegg til trd.by@adresseavisen.no

- Nå har fitness blitt en folkesport. Mye på grunn av at det har blitt mulig å melde seg på i flere klasser i konkurransen.

- Hvilke oppturer har du hatt med bloggen din?

- Det er utvilsomt alle tilbakemeldingene. Det er mange som forteller at jeg på en eller annen måte har hjulpet dem. Enten det er til å spise sunnere ved at de har funnet noen oppskrifter de liker, eller ved at de har funnet et OK program eller gode øvelser på bloggen. Det har vært det beste med å drive blogg, og ikke det at man får masse ting som blogger.

FLERE HUMANS: - Jeg elsker tanken på den ekstremt kleine stemningen i biler rundt omkring mens jeg har prata om sex på radioen

- Hvilke nedturer da?

- Det er det samme, bare motsatt. Det vil alltid være noen som liker det du holder på med, og det vil alltid være noen som ikke liker det. Det finnes nettroll overalt. Folk er som kjent mye tøffere bak PC-skjermen enn i virkeligheten. Jeg har fått høre ting som «enn å se ut sånn som deg. Hæslig», og at jeg har vært for tynn i konkurransene, og at jeg har lagt på meg når jeg er ferdig med konkurransen. Mye som er krast. Men jeg tror det er mange bloggere som har vært mer utsatt enn meg. Jeg vil si fikk i gjennomsnitt 90 prosent fine tilbakemeldinger, og kanskje ti prosent negative. Man prøver å ikke la det gå inn på seg, men så har vi mennesker kanskje lettest for å henge oss opp i de negative kommentarene.

Humans of Trondheim: Stian fra Trondheim har nesten en halv million følgere på Instagram

Mindre tid foran skjermen

- Jeg fant ut at jeg brukte for mye tid foran skjermen og på sosiale medier, og satte meg som et nyttårsforsett at jeg skulle bruke mindre tid på det. Jeg har merket hvor mye tid det faktisk tar. Plutselig har man brukt to timer, uten at vi har gjort noe fornuftig. Bloggen tar tid i seg selv, men så blir man sittende foran skjermen utover bloggingen også. Nå vil jeg bruke mer tid på familie, venner. Og hund.

Likevel synes hun det er rart å ikke ha en blogg lengre.

- Jeg har jo gjort dette i sju år. Så det er veldig rart å ikke skal sette seg ned for å skrive. Men så får jeg jo fortsette med å spre motivasjon gjennom jobb og Instagram.

LES OGSÅ: - Jeg vil bare være Marte, ikke hun som trenger hjelp

Nærhet til kundene

- Jeg hadde ikke klart å avslutte bloggen om jeg ikke hadde hatt den jobben jeg har på treningsstudio. Der får man tilbakemeldingene live, og det er noe helt annet når man ser endringene til folk, og at de forteller deg at de ikke hadde klart det hadde det ikke vært for deg. Den nærheten føles ekstra god.

LES OGSÅ: - Jeg skjønner ikke hvorfor man må komme ut av et skap?