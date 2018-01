- Jeg elsker tanken på den ekstremt kleine stemningen i biler rundt omkring mens jeg har prata om sex på radioen

- Det var veldig rart å flytte fra Trondheim. Jeg flyttet til byen i januar for seks år siden, så det er jo en god stund. Men jeg var i et avstandsforhold og hadde familien min i Oslo, og jeg gledet meg veldig til å flytte hjem. Men den dagen jeg skulle dra var jeg helt knust. Jeg gråt og gråt. Jeg gledet meg til å dra, men samtidig var jeg kjempetrist! Det ble en skikkelig hulketime på jobben, forteller Tuva Fellmann om det å forlate Trondheim.

P3-eventyr på pause

Tuva startet sin P3-karriere i Oslo.

- Jeg sto i skolegården på videregående og plutselig var det noen som ropte: «Er det noen her som vil snakke om sex på radioen?» «Ja, jeg!» Så fikk jeg komme på lufta som gjest, og snakket om sex. Det var da jeg fant ut at jeg elsket radio. Etter det tok jeg den klassiske varianten der jeg iglet meg innpå. Sa ja hver gang de spurte. Selv om jeg egentlig ikke kunne, avlyste jeg alt. Etter noen år fikk jeg jobb i «Juntafil» og flyttet til Trondheim. Jeg har ingen utdannelse innen journalistikk eller radio, jeg bare rett og slett synes det er dritgøy, forteller entuasiastiske Tuva.

- Hva var førsteinntrykket ditt av Trondheim?

- Jeg fløy oppover med hele flyttelasset i en bag. Jeg hadde en kniv, en skje, en gaffel, en tallerken og klær. Det var helt kaos egentlig. Vi gråt på flyplassen. Du skjønner, jeg er litt sånn at hvis jeg ikke har noen dramatiske opplevelser i livet, så gjør jeg små opplevelser store. Så kom jeg opp til Trondheim, der jeg flyttet inn i et kollektiv jeg ikke hadde sett på forhånd. Det var ræva, og hadde for eksempel ingen vinduer på kjøkkenet. Etter noen timer var jeg på «Urørt» på Samfundet, og Trondheim og folka bare tok meg med storm. Jeg gikk fra det kalde lille kollektivet til en fest med den fabelaktige stemningen bare Samfundet kan lage.

Samtidig som Tuva jobbet på Tyholt, utdannet hun seg til å bli sexolog.

- Hvordan snakker du så lett om sex på radioen?

- Å snakke om sex er jo det beste i verden. Jeg synes det er så utrolig gøy. Jeg kan bli flau av og til, men da tenker jeg på hvor flaue de som hører på kanskje er – og da blir jobben min lett. Hehe, jeg elsker tanken på den ekstremt kleine stemningen som har lagt seg i biler rundt omkring i landet mens jeg har prata om sex på radioen. Hvor både bestemor, far, mor og datter skal høre på prat om analsex sammen. Hahahaha! Men litt ordentlig, så er det jo så viktig å snakke om det. Og når noe er viktig, så er det er det jo ikke noe å være flau over.

Festlig med Baarli

- Hva husker du best etter tiden i Trondheim?

- Jeg har mange fine minner. Men det jeg husker best er kanskje den gangen jeg og Niklas Baarli hadde vært på fest. Vi var litt surra i hodet, og hadde bestemt oss for å avslutte festen og dra å kjøpe nattmat. Så gikk vi forbi en leilighet. Det var helt tydelig at her hadde det vært en kjempefest og det sto en stige oppover veggen. Så fikk jeg ideen om at vi skulle klatre opp. Så klatret vi opp, fordi soverom og alt. Så kom det en og begynte å kjefte. Du kan bare se det for deg, der vi sto i toppen av stigen og lo, mens en sto ut av vinduet og ropte «gå ned for faen!» Den episoden kommer jeg til å huske lenge, og det var en veldig gøy kveld!

Hun husker også «Tacofredag» på Diskoteket.

- Hver fredag dro jeg dit rett etter jobb og spiste taco. Så ble jeg der gjerne til klokka to på natta. De ettermiddagene var helt magiske.

- Dro du alene?

- Noen ganger sammen med noen, og andre ganger alene. Jeg funker ikke så godt om jeg blir sittende alene i helga, så da dro jeg dit.

- Hva har P3-årene gjort med deg som person?

- Det har gjort alt for meg. P3 er helt fantastisk. Det er så gøy og så mange kule folk. Jeg vet ikke hvor jeg ville ha vært uten P3. Jeg har fått utvikle meg og prøvd meg. Bestevennene mine og kjæresten min er også i P3, så P3 har absolutt gitt meg veldig mye.

Til det tyngre feltet

Tuva begynte i desember som vikar i «Ekko» i P2.

- Jeg er veldig glad for det. Jeg har alltid hørt mye på «Ekko», så det er veldig stas. Det er en helt annen hverdag, med tyngre saker og mer journalistisk arbeid. Det er en gøy utfordring.

Etter seks år i Trondheim har hun følgende beskjed til de som flytter til byen:

- Pass på å få med deg hvor mye gøy som skjer. Jeg er allerede nostalgisk. Så bare nyt den sykt fine tiden. Dra på Ladejarlen, Diskoteket eller hva som helst, og drikk og ha det gøy!

