Frister det å droppe kjolen til fordel for dress?

Vi har snakket med motebloggerne Guri Heli og Ingrid Bjugan Hegdahl om årets fineste festklær til damer, og med Gilbert Ofori om herremoten på julebordet.

Først og fremst presiserer Trondheims motebloggere at det ikke er noen fasit på hva du kan ha på deg på julebordet.

Kjole eller dress?

Hegdahl sier at wrapkjoler er superhot denne vinteren.

- Gjerne stylet med fargerike sock boots eller overknee boots, tipser hun Trd.by.

Men det er ikke bare kjoler hun fronter til årets julebord.

- På årets julebord er det like kult med kjole som dress. Dressen kan styles med en fin singlet eller bralett og enkle pumps.

Hun forteller at paljettene fortsett er med, men selv har hun sett seg lei på de tettsittende minikjolene i paljetter.

- Gå heller for en kul paljett-topp til et enkelt skjørt eller dressbuksene. Nytt i år er også den superkule blazerkjolen. Dødskul! Den lille sorte er en klassiker, men i år ser vi flere versjoner med "Sheer"- detaljer. Altså gjennomsiktige partier, sier motebloggeren.

Julens farger

- Hvilke farger gjelder denne vinteren?

- Rødt er fremdeles superhot, og blir med oss inn i vinterhalvåret. Men gjerne i mørkere nyanser, som burgunder. Mørk grønn er også en vinner.

Når det gjelder stoff og mønster, sier Hegdahl at høstens blomsterprint blir med oss inn i vinterhalvåret.

- Det er superaktuelt i vinter også. Style med sorte strømpebukser og en kul kåpe. Kjoler i silke, blonder eller velour er også superhot.

Heli mener også at mørkegrønt og rødt passer til årets julebord.

- Men også hvitt og sort, selvfølgelig. Og brunt i ulike nyanser.

Hun drar også fram fløyel.

- Det har vært i vinden både i mote- og interiørbildet. Kordfløyel er også populært, og det er det jeg selv foretrekker.

Hun legger til at også silke er klassisk og fint.

- Lite stilfullt å ikke klare å gå

- Statement-øredobbene blir med i år også. Om du foretrekker litt mindre smykker er chunky øreringer og enkle smykker en klassiker. Går du for helsvart antrekk er det kult å bryte det opp med en fargerik veske, eller fargerike sko, sier Hegdahl om årets tilbehør.

Heli synes øredobbene har blitt større, og at sølv er på tur inn igjen.

- Ofte kan man se en sammenheng mellom interiør og mote. Nå som gull og messing har vært veldig on, kommer sølv hakk i hel. Kraftige sølvringer i ørene er fint, men de trenger ikke å være svære. Også lange diamant-øredobber er fint til julebord.

- Hvordan skal årets finsko være? Høy eller lav, tynn eller tykk hæl?

- Selv går jeg for tynn og høy hæl, men om du har planer om å danse hele kvelden eller ikke er vant til å gå i høye sko, er det ingenting i veien for en annen variant. Tenk alltid komfort først. Det er lite som er mindre stilfullt enn å ramle på isen eller ikke klare å gå, sier Hegdahl.

Heli mener definitivt at hælen har blitt lavere, og at det er nytt av året.

- Ellers synes jeg hælen er fin både som kraftig og tynn.

Hun trekker også fram sokkeskoen.

- Den er hot både i hæler og sneakers. Praktisk.

Bloggernes favoritter

Hennes vinterfavoritter er silkedresser.

- Og knelange klassiske silkekjoler. Gjerne i rødt, lyseblått eller svart.

Hegdahl har kjøpt inn en haug med kjoler i blomsterprint, og skal style kjolene med overknee boots eller sock boots til julebordet.

- Jeg går for enkelt tilbehør, altså Chunky Hoops, gullsmykker og chanelveske på armen.

Hun presierer at det viktigste er alltid å kle seg så man føler seg vel.

- Kle deg etter størrelse og passform, og gå for noe du føler deg bra i. Velg alltid sko du kan gå i, så kan du holde det gående hele natten. Når det er sagt er det kun en ting å si: kos deg på julebord, og drikk med måte.

- Mørke farger som gjelder

Gilbert Ofori driver moteblogg, og jobber på Bogart Cosmo. Han sier det ikke er så mye nytt i herretrendene i år. Akkurat når det gjelder julebordet tror han de fleste er enige at det er dressen som gjelder denne kvelden. Ofori har også råd til dem som gjerne vil eksperimentere pittelitt med looken.

- Man kan fint kombinere dressen med en ensfarget, helst mørk, høyhalset genser. Det er et fint alternativ for dem som ikke ønsker å bruke skjorte og slips. Det gir også et mer avslappet uttrykk.

- Hvilke farger gjelder på dressen?

- Det er de mørke fargene som gjelder. Mørkeblå, koksgrå og svart er de tryggeste valgene. En svart dress i riktig passform ser bra ut på absolutt alle mennesker.

Han legger til at ulempen er at det ikke er mye spillerom for valg av tilbehør.

- Man kan likevel gjøre den svarte dressen trendy ved å droppe slipset, og gjerne åpne en ekstra knapp på skjorta. Et annet tips er å bytte ut skjorten med en pen hvit t-skjorte.

Sløyfe like stilig som slips

- Anbefaler du slips eller sløyfe?

- Det er veldig smak og behag. Selv mener jeg at en stilig sløyfe kan være vel så pent som et kult slips.

Han forteller at på denne fronten finnes det utallige farger til tilbehøret.

- I rødt, blått og grønt. Disse fargene kan gjerne brukes i kombinasjon med hverandre.

- Hvilke sko passer til julebordet?

- Valg av sko kommer gjerne etter valg av dress. Går man for en mørkeblå dress er anbefalingen brune sko. Svarte sko kan selvsagt brukes til alle farger.

Han legger til at både høye og lave dressko kan brukes.

- Det er dog viktig at de er pusset, sier Ofori.

