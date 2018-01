Jøran (25) «går for kreft»: Har allerede slått fjorårets rekord

Jøran Hvitsand samlet inn svimlende 62 000 kroner til barneavdelingen på St. Olavs hospital i fjor. I tråd med hans eget innsamlingskonsept betydde det at han måtte løpe og gå 70 kilometer.

I år kaller han aksjonen «Gåtur for kreft», og konseptet er fortsatt det samme. For hver 1000-lapp som doneres skal Jøran Hvitsand gå to kilometer.

Fikk du med deg denne? Overlege: - Man har all grunn til å være stolt i Trondheim

Allerede slått fjorårets beløp

Hvitsand begynte innsamlingen i desember, og den avsluttes førstkommende tirsdag. Likevel har han allerede slått fjorårets rekord med i hvert fall 13 000 kroner, sånn at det totalte beløpet lyder 75 000 kroner.

- Hvor langt skal du gå da?

- Da blir det minst 150 kilometer, sier Hvitsand til Trd.by.

I forkant av innsamlingen uttalte han at han var fornøyd med det meste, så lenge han slo fjorårets beløp.

- Det er også artig å se at det er flere trondheimsfirma som har donert, sier den unge trønderen.

LES OGSÅ: De første HPV-vaksinerte fortsatt kreftfrie tolv år senere

Blir ydmyke og glade

Kreftforeningen har lagt merke til aksjonen til Hvitsand, og de er imponert over hans engasjement.

- Enkeltmennesker som tar slike initiativ og gir av seg selv og sin tid for å gi noe tilbake til andre gjør oss både ydmyke og glade. Det er flott å se den enorme innsatsen som Jøran legger ned i denne aksjonen, skryter distriktsleder i Kreftforeningen, Eva Faanes av Hvitsand.

Faanes sier også at de setter pris på alle som bidrar til aksjonen hans, og at de følger spent med på hvor langt han må gå til slutt.

Flere aksjoner i Trøndelag: De svettet for kreftsaken - havnet på landets toppliste

Løp i 12 timer

Den forrige veldedighetsturen la han til Trekanten i Trollheimen. Det vil si turen mellom Gjevilvasshytta, Jøldalshytta og Trollheimshytta. I tillegg hadde han en ekstra etappe langs Gjevilvatnet.

- Hvor lang tid tar det å gå 70 kilometer egentlig?

- Jeg hadde lyst til å få det unnagjort på en dag, så jeg snørte på meg joggeskoene og brukte 12 timer.

- Hvor mange pauser hadde du?

- Et par litt lengre pauser. Også er det mye terreng, så jeg gikk i motbakkene. På turen spiste jeg 3 500 kalorier bare i sjokolade.

Hold deg oppdatert! Følg trd.by på Facebook

Mange eventyr

Til daglig jobber han som elektriker, og det er det andre året han gjennomfører aksjonen.

- Hvorfor begynte du denne aksjonen?

- Det er et godt spørsmål. Jeg synes de gjør et veldig bra arbeid, og så vil jeg prøve å hjelpe de som har det vanskelig til å få en litt bedre hverdag.

Han forteller at han har venner og familie som både har tilbragt tid på barneavdelingen, men også som har hatt kreft.

- Derfor synes jeg det var en fin sak, sier han.

Svaret på hvorfor det ble akkurat gåing er enkelt.

- Jeg er veldig glad i å være på tur, og jeg prøver å komme meg ut mest mulig, og stort sett blir det hver helg. Nå om vinteren er det toppturer med randonee ski som gjelder. Ellers drar jeg til Oppdal på toppturer i helgene.

LES OGSÅ: Solarier i Trondheim kontrollert - brudd hos halvparten

Avhengig av frivillighet

Kreftforeningens arbeid er basert på innsamlede midler og gaver.

- Uten innsatsen fra enkeltpersoner som Hvitsand og alle de som bidrar til denne type aksjoner, kunne vi ikke støttet viktig kreftforskning eller gitt et tilbud til kreftrammede i hele landet.

I 2016 fikk de inn 155 millioner kroner gjennom gaver og innsamlede midler fra privatpersoner.

- Samme år ga Kreftforeningen 253 millioner kroner til kreftforskning. Dette er midler som blant annet kommer gjennom fantastiske initiativ som Hvitsands.

LES OGSÅ: Denne testen kan du ta på pappa, bror eller typen