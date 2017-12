Anders (23) startet egen bilforretning: - Jeg er ikke så redd for å tape penger

Et motorbrøl overdøver resten av trafikkstøyen for et lite øyeblikk. Det som ved første øyekast ligner en svart panservogn, viser seg å være noe adskillig mer classy. En Mercedes-Benz G63 AMG.

Anders Olaus Lysholm titter fram fra vinduet, og turen går deretter mot Lysholm Bil. 23-åringens egne bilforretning.

- Den bruker to-tre liter på mila, så det er dyrt selv på bykjøring. Men det er jo verdens beste bil, sier han mens han manøvrerer seg gjennom Trondheim.

LES OGSÅ: Gründere fra Trondheim tar et oppgjør med landeplage. Nemlig kalde føtter

En guttedrøm

Bil og motor har alltid vært greia til Lysholm, og siden han var en liten guttunge har han blant annet brukt mye tid på å bladde seg gjennom annonser på Finn.no.

- Det har alltid vært bil som har vært kult. Jeg har også alltid likt mennesker og salg. Da er det jo ingenting som er bedre enn å kombinere det med hobbyen min.

Han opprettet selskapet Lysholm Bil AS høsten 2016.

- Det er litt urealistisk hvor fort det har gått bra. Det har gått langt over mine egne forventninger.

- Var det ikke skummelt?

- Kjempeskummelt!

- Økonomisk eller sosialt?

- Jeg har ikke så mye frykt for å tape penger. Ikke at jeg har så mye, men stort sett ordner det seg uansett. Det er mye å vinne, men også mye å tape. Penger er bare et tall på en konto, og noe man trenger hvis man ønsker et sted å bo. Og kanskje noe mat.

LES OGSÅ: Denne dingsen skal hindre at sykkelen din blir stjålet

Kapitalen var utfordringen

Selskapet hans driver kjøp og salg av brukte biler. Og formidlingssalg.

- Hvordan begynner man egentlig når man skal starte en bilforretning?

- Utfordringen er jo at man trenger ekstra kapital, derfor bør man ha en bank i ryggen. Med mindre man har ti millioner på konto. Og det hadde ikke jeg.

Tallene som ligger offentlig fra den lille perioden i 2016, viser et driftinntekter med overskudd. Men ikke etter at regningene skulle betales.

- De tallene er ikke verdt å ta med i beregningen. Blant annet måtte vi jo få i gang lokalet og alle investeringene. 2017 ser veldig lovende ut. Da jeg fikk halvårsregnskapet måtte jeg ringe opp regnskapsføreren for å høre om han hadde satt pluss i stedet for minus.

Han medgir at det har vært lettere å starte egen forretning, enn han i utgangspunktet hadde trodd.

LES OGSÅ: Æli vil gjøre hverdagen enklere for migrenesyke

Slag i slag - salg på salg

Lysholm bil begynte med fem-seks biler, som de fikk i en startpakke fra en forhandler på Levanger.

- Deretter gikk det slag i slag, og salg på salg.

Han forklarer at han fikk nye kunder via kundene. Akkurat dette er Lysholm opptatt av, det å skape tillitt.

- Det har jo ikke akkurat vært den bransjen med det beste rykte opp gjennom årene. Jeg forsøker å høste eplene på sikt, sier han fra sofakroken i forretningens show-room.

På sosiale medier kan man fort forbinde Lysholm Bil med ekstravagante bilmerker, men fra starten av har han vært opptatt av å tilby biler for alle.

- Jeg har også de litt mer «melk og brød»-bilene. Det er dem det går mest av, men så har det økt på med dyrere biler. Jeg har hatt en kunde som har byttet bil hos meg seks ganger i løpet av et år. Men han er litt gærn da. Eller jeg har jo forsåvidt byttet fem ganger selv...

LES OGSÅ: Startet eget klesmerke på gutterommet

- Ung og lovende

Lysholm trives med å være ung i bil-bransjen, og det at han har satt opp telefon-tid fra klokka 08 til 00 er med på å gjøre jobben spennende for mannen med mark i rumpa.

- Det er absolutt ingenting som kommer gratis. Uansett hva det er. Med mindre du kjøpte Bitcoin for noen år siden.

I tillegg til telefon-tiden, så starter arbeidsdagen i åtte-tiden, og varer stort sett til 19-20 på kvelden.

- Egentlig er jeg på jobb døgnet rundt. Jeg tar telefonen så lenge jeg ikke allerede prater i telefonen. Jeg har gjort meg selv veldig tilgjengelig, det er nettopp fordi det er mange som ikke har mulighet til å handle bil mellom åtte og 16.

Siden han begynte har han solgt over 160 biler. Rekorden ligger på 20-25 biler på måneden, og han erkjenner at det er ei forutsetning at han også selger biler ut av Trondheim for å få det til å gå rundt.

- Hva er den dyreste bilen du har solgt?

- En Porsche 911 Turbo S til 1,7 millioner kroner.

- Oi!

- Ja det er helt rått. Men det er også en av verdens beste biler. Jeg kjørte den helt til Oslo for å levere den. Det var en veldig fin tur. Men også litt godt når den var over. Jeg får ikke så mye plass i den, sier den to meter høye mannen. Og legger til at man må jo faktisk lide litt for skjønnheten.

LES OGSÅ: Karianne og Henriette fikk permisjon fra St. Olav for å utvikle klesmerket sitt

SJEKK UT DETTE: Trd.by søker unge, engasjerte stemmer!

Hold deg oppdatert! Følg trd.by på Facebook