Annonserte stenging på Facebook - viste seg å være motsatt

Den 2. november oppdaterte bakeriet og nærpuben Brøøl åpningstidene på sin Facebookside, og de over 1 600 følgerne kunne se at bakeriet tilsynelatende var «stengt for godt». Trd.by tok mandag formiddag kontakt med Bjørn Hyge, en av karene bak Brøøl. Da fikk journalisten følgende kontrabeskjed:

- Nei det er så feil som det går an å få det, det er nesten motsatt. Vi har vært sløv med kommunikasjonen, og har bomma på Facebooksiden vår. Jeg oppdaget selv feilen i dag, og dette endres i dag, forklarer Hyge.

Brød og øl i skjønn forening

Det lokale bakeriet og nærpuben på Bakklandet flyttet inn i de gamle lokalene til Folk og Fe og åpnet dørene 21. mai i år. Når Hyge bruker ordene «nesten motsatt», blir journalisten nysgjerrig. Er det noe nytt i gjære?

Slik det er i dag bakes alt av brød i det lille lokalet på Bakklandet, på samme sted hvor pub- og utsalgsdelen er. Det har omtrent siden åpningen bydd på utfordringer.

- Lokalet er så lite at produksjonsrommet der vi baker brødene rett og slett er for lite. Da vi kom opp i volum, hadde vi verken nok lagerplass eller hevemuligheter. Vi får ikke baket nok, forklarer Hyge.

I tillegg forklarer han at de skulle ønske at delen med pub og utsalg var større. Det forsøker de å finne en løsning på.

- Tanken var å stenge i lavsesong etter sommeren, finne et nytt lokale for selve bakinga, og utvide lokalet der produksjonen er i dag med flere sitteplasser. Det er mange som kommer for å kjøpe og spise brød hos oss, og er det fem til ti stykker der inne, så blir det fort fullt, utdyper Hyge.

Baking for full rulle

I tillegg til sitt eget utsalg leverer Brøøl brød til for eksempel Scandic Nidelven og Brødboksen, en tjeneste som leverer ferskt brød på døra di. Hyge forklarer at begrensningene i dagens lokale fører til at de er nødt til å si nei til andre som ønsker å ta inn brødene deres.

- Vi trodde at vi hadde et nytt produksjonslokale nogen lunde klart, men så passet det seg ikke slik likevel. Hvor lang tid det vil ta før vi får dette på plass blir vanskelig å si. Det kan ta to uker, eller så må vi vente til over jul.

Hyge forklarer at det så absolutt er liv laga for Brøøl på Bakklandet, og at de ønsker å komme sterkt tilbake med større lokale for kundene.

- Vi har fått masse positive tilbakemeldninger, det er nesten litt flaut! Vi har faste kunder, og håper vi får tak i et nytt produksjonslokale slik at vi får bedre plass til enda flere kunder.

