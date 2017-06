Nå får Paradise-fansen enda mer å juble for

Seks av årets deltakere i realityserien skal nemlig flytte sammen i en leilighet på Frogner. TV3 lanserer nå den helt nye serien "Paradise-kollektivet" i en pressemelding.

De første episodene er allerede gjort tilgjengelig, og du får muligheten til å følge deltakernes nye hverdag fra innsiden.

Sofie Nilsen, Martine Johansen, Martine Lunde, Kevin René Gustavsson, Aleksander Sæterstøl og Grunde Myhrer er deltakerne som nå skal bo under samme tak. Det er over to uker deltakerne skal bo sammen, der hverdagslige utfordringer som matinnkjøp og vasking av klær venter dem.

Flere profilerte personer vil utover sesongen dukke opp i serien for å ta temperaturen på kollektivet, samt gi tips om hvordan man får et kollektiv til å gå rundt.

- En bunke med BREV og Pandoras eske ble også med på flyet til Norge fra Mexico, og sørger for at det ikke blir ett kjedelig sekund i Paradise-kollektivet, skriver TV3.