Denne kjønnssykdommen topper feriestatistikken

– Vi nordmenn er veldig dårlige til å bruke kondom. Særlig på ferie i utlandet. Da mister man kanskje hodet litt i fylla. Der er i tillegg HIV-faren større – spesielt i Afrika, Asia og Sør-Amerika, forteller sykepleier ved Sørlandet sykehus, Solveig H. Songe.

De har hatt et gjennomsnittsbesøk på rundt 25 personer i uka, som kommer for å teste seg for eventuelle sykdommer.

Sykdommen som troner statistikken er i hovedsak klamydia, men det er også en del som får påvist mykoplasma, som er en infeksjon med mange fellestrekk med klamydia.

– I tillegg tester vi også for gonoré, og tilbyr blodprøver for HIV, syfilis og hepatitt B og C.

– Guttene er flinke til å teste seg

Sykepleieren skryter veldig av at særlig guttene tar turen innom.

– Folk er gode til å komme og teste seg. Når man leser statistikker ser man at flest jenter mellom 19 og 24 år gjør dette, men guttene her er veldig flinke. Her er forholdet nesten 50/50.

Kan også smitte ved fingring og kosing

En av de største risikogruppene er menn som har analsex med menn, siden slimhinnen er tynnere i det området.

– Det er også en risiko blant unge jenter som tenker at de fortsatt er jomfru hvis de har analsex. Det de ikke vet er at HIV smitter lettere der. Alt er greit hvis det er frivillig, men risikoen er større. Heterofile som reiser kan også være uheldige med tanke på HIV.

Songe opplyser også om at de vanligste sykdommene kan smitte ved fingring og kosing.

– Hvor ofte bør man teste seg?

– Det kommer an på, men alle som har ubeskyttet sex bør teste seg jevnlig. Folk som går inn i nye forhold kommer og tester seg sammen. Det er bra, for da tar du ikke med deg infeksjonene.

– Har du gode råd til sommeryre nordmenn?

– Bruk kondom og kos dere – pass på dere selv. Nyt livet, oppfordrer sykepleieren.

