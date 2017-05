Band tas av lufta etter overgrepsanklager

- På to dager har bandet blitt droppet av plateselskap, management og konsertsteder. Nå slutter NRK å spille musikken deres, mens Øyafestivalen er i tenkeboksen angående sommerens spillejobb, skriver Dagbladet.

Flere har i det siste anklaget bandmedlemmet Ben Hopkins for overgrep, noe som har ført til at flere aktører nå distanserer seg fra det amerikanske punkbandet, deriblant NRK P13.

- I løpet av to dager er de blitt droppet av to plateselskap, bandene som skulle varme opp for dem har trukket seg, og de har blitt droppet av festivaler. Dette gjør det vanskelig å skulle spille musikk av dette bandet, sier Jørgen Hegstad, musikkprodusent for P13, til Dagbladet.

- Dette var et band som var godt på vei til å bli den nye store hypen. Men på to dager har de gått til å bli et band som det er vanskelig for oss å forsvare å spille, fortsetter han.

Anklagene mot Hopkins ble først gjort i en lukket Facebook-gruppe. Senere har magasinet Jezebel også publisert et intervju med en anonym kvinne som sier hun ble utsatt for overgrep av Hopkins.

Bandet selv har uttalt seg om saken på sine Facebook-sider.

- Dessverre lever vi i en kultur som normaliserer og banaliserer at noen ikke respekterer grenser. Det er mennesker som har gått over andres grenser og som ikke vet det. Ben har ikke blitt kontaktet av noen overgrepsofre. Disse anklagene er sjokkerende for oss og vi tar dem alvorlig. Videre er de påståtte handlingene ikke representative for den personen Ben er og den måten de (omtaler seg selv i flertall, red.anm.) forsøker å opptre på, skriver bandet.

PWR BTTM har en planlagt opptreden under årets Øyafestivalen. Festivalledelsen avventer foreløpig å ta stilling til om de skal droppe bandet eller ikke.

- Vi trenger å komme i kontakt med bandets representanter før vi foretar oss noe som helst, sier pressesjef Jonas Prangerød.