Studenter vekker oppsikt med ny bildeapp

De stakk nylig av med prisen for Årets Studentprosjekt, en konkurranse i regi av Finn.no og Universum, og har allerede fått tildelt midler fra Innovasjon Norge. Fra et lite kontor på Pirsenteret i Trondheim går gjengen bak bildedelingsappen Daycloud all in for å komme seg ut på det store markedet.

- Vi har vunnet en pris, så vi må nesten være inne på noe. Det er mye igjen å gjøre ennå, men det er godt å få en form for bekreftelse på det konseptet vi har skapt, forteller Vetle Slagsvold Øien og Kristian Krohn-Holm.

Sammen med Simen Tjøtta Vie, Petter Iversen og Andreas Fluge Iden, har de kommet opp med ideen om en bildedelingsapp designet for gruppedeling.

- Det var i dåpen til niesen min ideen plutselig oppsto. Søsteren min hadde problemer med å få samlet inn alle bildene som ble tatt. Deretter diskuterte jeg dette med flere om hvordan det kunne være mulig å løse problemet, forklarer Krohn-Holm.

Appen tillater helt enkelt større grupper å opprette en sky der alle bilder man tar deles. Dermed får alle tilgang til bildene, og man slipper å skulle hente inn arrangementsbilder fra flere parter i ettertid.

Tildelt innovasjonsmidler

Så begynte arbeidet med en app, som senere har vist seg å slå an.

- Det første vi gjorde var å lage en lettvint og så dårlig som mulig app, bare for å få testet produktet. Jeg tok det med meg på ferie, og vi fikk det til en viss grad til å fungere, og tilbakemeldingene vi fikk var gode, sier Slagsvold Øien.

Etter ferietesten begynte jobben mot en lansering i november i fjor. Med et litt mer gjennomført design, fikk de samlet en gjeng for å teste det nye produktet. Det var da det begynte å gå ordentlig på skinner.

- Etter det har vi kontinuerlig jobbet med å utvikle appen videre, og vi har blant annet fått midler fra Innovasjon Norge som skal brukes på såkalt markedsavklaring, fortsetter Slagsvold Øien.

De skal nå finne ut hva som er det ideelle markedet for deres produkt.

- Vi går ganske bredt ut nå i starten, for å få flest mulig tilbakemeldinger, så kan vi da eventuelt begynne å sikte oss mer inn mot et spesielt marked. Etter hvert vil det også dreie seg om hvem som er mest interesserte og som på sikt vil betale for tjenesten, forklarer de videre.

Drømmer om statene

Drømmen er at produktet til slutt skal bli så bra at det går an å etablere seg som ledende på markedet.

- Det vanlige med slike typer businesser er at de til slutt blir kjøpt opp av større aktører. Når det er sagt, så hadde det vært mye morsommere om vi kunne ha bygd en bærekraftig bedrift. Det kommer til å ta tid, og det vil kreve en del innsats, men nå er jo ikke dette en sprint heller, det er et maraton, fastslås det.

Gjengen har allerede vært på tur til New York, i regi av Spark NTNU, hvor de fikk et innblikk i næringslivet. En helt annen verden for studentene som har et lite kontor på Pirsenteret, men samtidig en stor inspirasjon.

- Det var meget interessant å være der. Om vi noen gang skulle ta det steget at vi satser der borte, må vi ha et godt fundament, det er vi opptatte av. Derfor er også Norge en veldig fin plass å starte, der vi har færre konkurrenter og muligens et mer betalingsvillig publikum.