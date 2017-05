Går for gull i London med elektrisk innovasjon

Det er det tiende året studenter fra universitetet deltar i den internasjonale studentkonkurransen, som går ut på å finne innovative løsninger for bilindustrien. Poenget med billøpet, som ble arrangert for første gang i 1939, er å komme lengst mulig på minst mulig drivstoff.

Vil vinne

Studentene i DNV GL Fuel Fighter, som prosjektet kalles, skal i år for første gang delta i klassen for elektriske biler, og har helt siden august jobbet med å bygge bilen som skal ta dem til det øverste trinnet på pallen.

- Vi gleder oss veldig, men har fortsatt litt arbeid igjen på bilen. Vi skal begynne å teste den nå snart, og har nok bilen klar til konkurransen om ikke så veldig lenge, forteller Renate Molvik, som de siste månedene har jobbet som markedsfører for prosjektet.

At de i år deltar i en helt ny klasse hindrer dem ikke i å ha høye forventninger til seg selv.

- Vi deltar ikke uten å ha som mål å vinne, og jeg har stor tro på at vi har en bra bil, så sjansene er nok ganske store for et godt resultat der nede, sier hun selvsikkert.

Bilen har altså en elektrisk drevet motor, veier ikke mer enn 80 kilo og har plass til én person. Fjorårsvinneren av konkurransen hadde en rekkevidde på 180 kilometer per kilowattime. Til sammenligning har en vanlig personbil et forbruk tilsvarende 4,3 kilometer per kilowattime. Det lønner seg med andre ord å være drivstoffeffektiv om man skal kjempe om seieren i konkurransen.

Fremtidsrettet

Trondhjemmeren Thomas Hybertsen ble fristet til å være med i teamet på grunn av det praktiske og konkrete arbeidet som må legges ned.

- Jeg vil jo være ingeniør i praksis, ikke bare kunne teorien, forteller 24-åringen.

DNV GL er hovedsponsor for studentene niende år på rad, og landssjef Karin Stensmyren Monsen sier innovasjonen studentene står for lover godt for fremtiden.

- Man blir optimistisk når man ser den innovasjonen og entusiasmen som finnes hos disse studentene. Måten de tar utfordringen på strak arm gjør at jeg blir sterk i troen på at vi vil lykkes med å løse de store klima- og miljøutfordringene, sier hun.

Det samme sier SINTEF-sjef Alexandra Bech Gjørv, som fikk æren av å døpe farkosten.

- Det er veldig flott å få lov til å døpe slik en innovativ farkost, som er laget av et sterkt team med fremtiden foran seg! Vi i SINTEF er glade for det gode samarbeidet med DNV GL i vårt arbeid med visjonen "Teknologi for et bedre samfunn".