Her har det åpnet et nytt grønt spisested

Har du sett den gule og grønne food-trucken som har kjørt rundt i Trondheim? På den kunne du skimte ordet «Falafelkompaniet». Nå har eier Per Viderup også gjort konseptet til et fast spisested i byen.

- Falafel er noe alle liker, også de som er skeptiske til grønnsaker. Man blir mett og det smaker kjempegodt. Jeg har lyst til å lage en god falafel, sa Viderup til Adresseavisen da Falafelkompaniet først startet.

På Laütenhaven, nærmere bestemt Repslagerveita, åpnet han i går nemlig et spisested, der det er samme fokus som i trucken: falafel. I tillegg vil han ha hummus, ovnsbakte grønnsaker og grønn drikke som hovedingredienser. All maten som serveres er vegansk.

- For første gang vil jeg ha en skikkelig stekeovn til rådighet, jeg har jo enten jobbet i hyperenkle kjøkken eller storkjøkken, sa Viderup til Adresseavisen i slutten av mars.

Viderup var med og startet Persilleriet for to år siden, som også ligger i samme område. I tillegg var han en av gründerne av Mat fra Hagen.

- Det har vært en lang reise og jeg har gjort meg mange erfaringer, mye har skjedd, men nå er jeg endelig der jeg skal være, sier han til trondheim24.

Food-trucken blir likevel å se selv om han har åpnet et spisested. I sommer skal den være på festivaler, og blir også å se på Torget.

