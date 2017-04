14.000 ville spille Fantasy Paradise Hotel. Nå er det kjøpt opp

– Det hele begynte med at en av de andre fikk en idé, så spilte vi videre på den, sier Håvard til KRSby.

Vi skrev nylig om spillet som lar deg delta i Paradise Hotel-spillernes verden. Nå er spillet kjøpt opp.

Følg trd.by på Facebook

Over 14.000 brukere

Sammen med sine medstudenter på ingeniørstudiet i kommunikasjonsteknologi på NTNU bestemte de seg for å utvikle spillet, i forkant av årets sesong. Det fungerer svært likt Fantasy Football, men istedet for spillere plukkes deltagere i Paradise Hotel. To gutter og to jenter kan velges, og så får man poeng etter hva de gjør i serien.

– Vi var tidlig ute med å sende mail til TV3 om hva vi holdt på med, for vi ville ikke ha noe trøbbel. Vi hørte ikke så mye fra dem i starten, men spillet tok jo av. Vi fikk lært mye om teknologi som vi ikke lærer i forelesninger, og brukte mye teknologi som vi var nysgjerrige på, sier Håvard.

Northug innrømmer: Sa nei til Paradise Hotel

De fikk etter hvert kontakt med MTG, som blant annet eier TV3. De meldte i dag at de har kjøpt spillet, og skal være med å utvikle det videre. Spillet har i dag over 14.000 brukere, og populariteten bød på «luksusproblemer» for studentene.

– På grunn av alle brukerne fikk vi problemer med serverne. Det var noe annet enn det vi var vant til fra studiet, sier 25-åringen.

LES OGSÅ: Slik gikk det med de trønderske Paradise-deltakerne

Paradise-Martine: - Du kommer til å miste mange venner

Ville samarbeide

Kommunikasjonssjef Line Vee Hanum i MTG, sier at de gleder seg til å samarbeide med studentene.

– Vi ble først oppmerksom på spillet da vi så artikler om det, og så fikk vi en mail fra folkene bak om hva det gikk ut på. Vi tenkte jo at det ikke var lov å bruke merkevaren på den måten uten å snakke med oss, men vi ville gjerne samarbeide med dem. Det er gøy å kunne gi dem mulighet til å bruke vår promotering, sier Hanum til KRSby.

Paradise Hotel er nå inne i sin niende sesong, og det gjenstår å se om spillet også skal brukes neste sesong.

– Nå er det MTG som eier spillet og domenet vårt, men vi skal utvikle det videre for dem. De har troa på at vi kan gjøre det best, så får vi se hvordan dette går, sier Håvard.

Paradise-Vida Lill: - Jeg smilte litt ekstra da jeg så Northug på byen