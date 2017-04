– Flere føler seg ensomme i påska

Påske er for de fleste synonymt med appelsin, ski og sol - sammen med familie og venner. For de som faller utenom kan dermed påsken føles ekstra tung.

– De som ringer har ofte ikke så mange andre å forholde seg til i påska. Den største forskjellen er at ingenting er åpent, det er mange dager på rad hvor det er stengt, sier Sveinung Tennfjord.

Han er leder for Kirkens SOS Trondheim, og tror folk glemmer at påska kan være en vanskelig høytid for mange.

– I jula er man kanskje flinkere til å tenke på hverandre, mens i påska tror jeg de fleste har en tendens til å tenke mest på egen hygge og ferie. Man er ikke så flink til å integrere andre, sier Tennfjord.

De enkle tingene

Daglig leder Aslaug Dale for Hjelpetelefonen til Mental helse sier de også merker at hjelpeapparatet er stengt i påska.

– I påska reiser vi gjerne bort. Så mange blir veldig alene, og det blir veldig synlig at de er alene. Vi vet at for noen er vi den eneste stemmen de hører i løpet av dagen. Det er flere som føler seg ensomme i påska, det er det ikke tvil om, sier hun.

Dale sier ensomhet er et vanskelig problem å løse.

– Det er de enkle tingene, som er veldig vanskelige - å gå ut og ta kontakt med folk. Men hadde det vært så enkelt hadde man ikke hatt så mange ensomme.

Hva kan samfunnet gjøre med dette?

–Ja, det er tusenkronersspørsmålet. Man må være litt mindre unorsk og tørre å ta kontakt. Det skal egentlig så lite til. Man trenger å oppleve at noen ser én eller at man er en del av et fellesskap, sier hun.

Stort problem

Professor Roger Hagen ved Institutt for psykologi ved NTNU sier ensomhet handler mye om du velger å være alene eller ikke.

– Hvis du føler at det er noe du ikke velger selv, at det mangler noe relasjonelt, oppleves det ganske vanskelig. Noen synes det er godt å være ensom én eller to dager. Det som er viktig er hvordan du tenker på det selv, og lengden på ensomheten, sier han.

Hagen påpeker at ensomhet er et stort problem, og tror påska oppleves ekstra krevende for mange.

– Folk prioriterer familie og søker sammen, er på hytta og går ut og spiser. Jeg tror det blir en veldig sterk påminnelse på ensomheten. I tillegg er det veldig mange røddager, så spennet føles nok langt, sier han.

En liten prat

Hagen sier det er vanskelig å si noe om hva som gjør at enkelte blir ensomme. Mye handler om tilfeldigheter.

– Det er veldig vanskelig å sette noen fellesnevner på det, det kan rett og slett være uflaks og tilfeldigheter som gjør at ting går feil vei. Det finnes veldig mange forskjellige ensomme mennesker, sier han.

Sveinung Tennfjord i Kirkens SOS Trondheim sier de har stor variasjon i hvem de møter.

– Det er ikke en ensartet gruppe, men det er nok mange som har ting de strever med som de synes det er vanskelig å ta opp i andre relasjoner, sier han.

Tennfjord tror det for oss som samfunn handler mye om å være imøtekommende, gi hverandre et smil og spørre hvordan man har det.

– Jeg tror en liten samtale kan være en veldig god medisin. Det trenger ikke være en lang samtale eller mange samtaler, bare en liten prat kan gjøre stor forskjell, sier han.