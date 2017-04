Har du fått med deg de nye fjellvettreglene?

Skal du ut på fjellet i påska? Da vet du kanskje at du bør sjekke fjellvettreglene først, men har du fått med deg at de ble oppdatert i fjor?

Marion Hansen (30) klarer fem av ni regler fra de gamle fjellvettreglene når trd.by spør.

– Det er ingen skam å snu, den er lett. Legg ikke ut uten trening. Og så er det noe med kart og kompass, sier hun og ler, før hun også legger til at man skal grave seg ned i tide og si fra hvor man går.

Men bare tre av disse finner du i de oppdaterte reglene.

LES OGSÅ: Hvor god trening er det egentlig å gå tur?

Opplærende effekt

I februar 2016 lanserte nemlig Den norske turistforening og Røde Kors en revisjon av fjellvettreglene, som opprinnelig ble laget i 1952.

— Fjellvettreglene må bety noe for folk som skal på tur i dag, ikke bare være gammel kulturhistorie som henger på veggen. De må være brukbare, og vi må treffe nye målgrupper med samme opplærende effekt som de gamle fjellvettreglene hadde. Vi ønsker at ungdommer i dag skal få læring og refleksjon rundt egen kunnskap gjennom de nye fjellvettreglene, sa fagsjef Anne Mari Planke for friluftsliv i DNT til Adresseavisen den gangen.

LES OGSÅ: Disse restaurantene holder åpent i påska

De nye fjellvettreglene anno 2016:

Planlegg turen og meld fra hvor du går.

Tilpass turen etter evne og forhold.

Ta hensyn til vær- og skredvarsel.

Vær forberedt på uvær og kulde, selv på korte turer.

Ta med nødvendig utstyr for å kunne hjelpe deg selv og andre.

Ta trygge veivalg. Gjenkjenn skredfarlig terreng og usikker is.

Bruk kart og kompass, vit alltid hvor du er.

Vend i tide, det er ingen skam å snu.

Spar på kreftene, og søk ly om nødvendig.

LES OGSÅ: Slik imponerer du svigermor med påskefrokosten

De gamle fjellvettreglene anno 1952:

Legg ikke ut på langtur uten trening.

Meld fra hvor du går.

Vis respekt for været og værmeldingene.

Vær rustet mot uvær og kulde, selv på korte turer. Ta alltid med ryggsekk og det utstyret fjellet krever.

Lytt til erfarne fjellfolk.

Bruk kart og kompass.

Gå ikke alene.

Vend i tide, det er ingen skam å snu.

Spar på kreftene og grav deg inn i snøen om nødvendig.

LES OGSÅ: Her er Rachel Nordtømmes 7 favorittjoggeløyper i Trondheim

– Tren i trygge omgivelser

Landsrådsleder Ole Gladsø i Røde Kors Hjelpekorps har inntrykk av at de fleste har fått med seg de nye fjellvettreglene.

– Vi opplever at det de siste årene har vært mye større bevissthet om innholdet i fjellvettreglene. Vi har et motto vi bruker, at vi skal flytte fjellvettreglene fra ryggsekken til hodet, sier han.

Gladsø opplever at folk flest er flinke til å følge fjellvettreglene, men sier kunnskapen om utstyret man har med på tur er varierende.

– Det å trene på å bruke utstyr i trygge omgivelser kan være et tips i så måte. Og så er det fortsatt en del som utfordrer seg selv på egen kapasitet, og da er vi inne på regelen om å tilpasse turen etter egne forutsetninger, sier han.

LES OGSÅ: 10 NTNU-tips som garantert gjør hverdagen sunnere